Tipy, jak konečně dodržet obávaná předsevzetí

Je to tady, nový rok a s ním nový začátek. Jinými slovy období, kdy si nemálo z nás řekne ono slavné zaklínadlo "od zítra začínám". Mnozí ho během roku použijí ještě několikrát, ale právě tohle zlomové období, kdy se loučíme se starým a vítáme vše nové, k předsevzetím přímo vybízí. Vyzkoušejte některý z našich tipů a pokořte tuhle výzvu jednou provždy.

Předsevzít si můžete cokoliv, ale aby vaše záměry nezůstaly v říši snů, je třeba na nich trochu zapracovat a nevzdat to na první překážce. Pomůže nebýt na to sám, protože ve dvou se to lépe táhne. Nemáte zrovna po ruce podobně odhodlané přátele? Zajděte na nákupního rádce Heureka, kde najdete spoustu inspirace na pomocníky, s kterými vše konečně vyjde.

Cesta k novému já

Začátek nového roku, váha na vás křičí, ať nevstupujete ve skupinkách, a vy už po milionté začínáte od zítra hubnout. Zní vám to povědomě? Zapomeňte ale na drastické diety, tuhle slepou uličku už jste párkrát navštívili a opravdu nikam nevede. Vzít útokem tělocvičnu a zničit se hned na začátku by vám vydrželo možná měsíc. Mnohem účinnější je postupná změna životního stylu, kdy začnete nad jídlem více přemýšlet, budete jíst pravidelně, dodržíte pitný režim a vaším kamarádem se stane pravidelný pohyb. Takže si vyhledejte třeba zdravou kuchařku. Zákazníci Heureky si nejvíce oblíbili kuchařky obsahující jednoduchá, zdravá a rychle připravená jídla, která jim usnadní cestu za vysněnou postavou, například Nejjednodušší plán 29 dní. Velkým pomocníkem jsou chytré hodinky nebo náramky, které už si vás pohlídají a vybičují k pohybu, protože vidíte, kolik kroků ještě daný den musíte ujít. Jednoduchý fit náramek seženete již od 250 korun.

Típám svou poslední cigaretu

Už vás nebaví stále odbíhat na cigaretku a být cítit kouřem, ale tu poslední už jste típli tolikrát, že to ani nespočítáte? Když selhává motivace v podobě ušetřených peněz anebo představa toho, jak zase zdoláváte schody bez zadýchání, vyzkoušejte některou z bezdýmných alternativ, ať pro vás změna není tak drastická. Hledejte na Heurece a najdete jich nejen nepřeberné množství variant, ale hlavně od ověřených prodejců. V poslední době patří k nejvyhledávanějším tzv. vapo cigareta. Ze své blízkosti pak vyhoďte vše, co byť vzdáleně připomíná kouření - popelník nahraďte třeba květinou.

Nejen prací živ je člověk

V dnešní uspěchané době patří mezi častá předsevzetí také lépe si rozvrhnout čas, odpočívat a věnovat se i sama sobě. Rozhodnutí, které zní poměrně jednoduše, ale jeho převedení do praxe velmi rychle začne pokulhávat. Netlačte na pilu, jděte na to postupně, nejprve třeba každý den 30 minut pro sebe a postupně můžete přidávat. V tuto dobu se věnujte opravdu jen tomu, co vás baví a naplňuje. Je úplně jedno, jestli se jedná o četbu, meditaci, ruční práce, sport, nebo třeba jen tzv. koukání do zdi. Ať už budete pro svou relaxaci potřebovat cokoliv, nákupní rádce je opět připraven najít vám ty nejlepší a nejspolehlivější nabídky od vonných tyčinek přes knihy a cvičební pomůcky až například po sauny. Jeho zákazníci si velmi oblíbili například nejrůznější kreativní sady. Znáte diamantové malování? Pokud ne, určitě stojí za vyzkoušení.

Možná vám slovo předsevzetí zní podobně jako plán a hlavou vám hned běží, že je stejně jen k tomu, aby se porušil. Pak jeden tip na závěr, neměňte svůj cíl, jen tomu zkrátka říkejte jinak. Vždyť i růže, byť jinak zvaná, voněla by stejně.