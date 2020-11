Tipy, jak pěstovat kaktusy a sukulenty

Možná si někteří z vás občas zanotují slova písničky "Chlupatý kaktus, mám tak rád. Je to můj zelený kamarád.". Pokud patříte k těm, jejichž nejlepší kamarád je kaktus, pojďte s námi nakouknout do tajů těchto okouzlujících květin. Květin, které buď nekvetou celý svůj život, nebo jednou za rok předvedou takovou parádu, že se vám tají dech. Váš interiér s nimi bude rozhodně netradiční a vás to nebude stát příliš energie.

Sukulenty

Sukulent je nekvetoucí dužnatá rostlina, která ozdobí váš interiér překrásnými listy různých barev a tvarů. "Sukulent mějte vždy na světle, ideálně na východním nebo západním slunci," radí David Benda, odborník z oddělení zahrady projektových marketů Hornbach. Pokud byste jej vystavovali nadměrnému světlu, slunce jejich listy spálí a objeví se na nich fleky. Pokud byste sukulentům dopřáli naopak světla málo, budou nevyzrálé (typickým projevem jsou dlouhé stonky a listy s příliš velkými odstupy). Mezi nejoblíbenější sukulenty patří: Krasula, Echeverie a Aloe.

Substrát - ideální je substrát pro kaktusy a sukulenty. Obsahuje propustnou kombinaci zeminy a písku. Sukulenty sázejte nejlépe do květináčů s dírkami, aby bylo možné vylívat přebytečnou zálivku z podmisky. "Pokud si vyberete květináč bez dírek, nezapomeňte na dno nasypat buď několik kuliček keramzitu nebo střepy keramických květináčů. Vytvoříte tak přirozenou drenáž a zemina nebude převlhčená," vysvětluje Benda.

Zálivka - zálivka je alchymie, až 80 procent květin zahyne z důvodu přelití. U sukulentů doporučujeme přibližně takovýto postup: ve vedrech zalévejte sukulenty jednou za dva až tři dny. V zimních měsících, kdy mají květiny vegetační klid, je zalévejte cca jednou za tři týdny. Ideální je na východní straně zalévat květiny večer a na západní ráno.

Hnojení - stačí jednou za tři týdny a v zimě nehnojte vůbec.

Přesazování - jakmile květina prokoření, je jí květináč malý, tak si naplánujte přesazování. Ideální doba je jeden týden po zálivce, květina je plná síly a zvládne tak bez následků takto náročnou změnu. "Při přesazování si dejte pozor na nadměrné poškození kořenů. V novém květináči nechte sukulenty odpočívat jeden týden bez zálivky, pak teprve zalévejte," vysvětluje Benda z Hornbachu.

Péče - v létě sukulenty potěšíte, pokud je dáte ven - balkón, terasa nebo skalka. Pozor na kroupy, které mohou poškodit listy. S prvními podzimními dny je zase dejte do domu. V zimě je pro sukulenty ideální teplota v místnosti 20 stupňů Celsia. Jednou za čas je dobré místo zálivky sukulenty osprchovat.

Škůdci - nejčastějším problémem jsou houbové choroby, tedy choroby z přelití. Pokud uvidíte, že kytce uhnívá stonek a kytka si jakoby lehne, přestaňte zalévat.

Kaktusy

Milují je děti pro jejich nenáročnou péči a dospělí pro jejich netradiční vzhled a čistou krásu. Se sukulenty mají mnoho společného. Mějte je ideálně na východní nebo západní straně, sázejte je do substrátu pro kaktusy a sukulenty a přesazujte zcela stejným způsobem. "Květináč pro přesazování vybírejte vždy o dvě čísla větší. Pokud vyberete květináč zbytečně velký, dají kaktusy většinu energie pouze do růstu kořenů," říká Benda z Hornbachu.

Zálivka - kaktusy zalévejte vždy z vrchu a zbývající vodu z podmisky nebo okrasného květináče ihned vylijte. V létě zalévejte kaktusy 1x za 14 dní. V zimě maximálně jednou za 1-1,5 měsíce. Hnojit stačí jednou za tři týdny a v zimě vůbec. Snažte se zaléváním simulovat kaktusům jejich domovinu - jednorázová závlaha a dlouhé sucho. Prolijte kaktus bohatě zálivkou, zbytečnou vodu z podmisky vylejte a do dalšího zalévání jej nechte "na suchu".

Množení - na kaktusech vyrůstají tzv. dceřiné kaktusy. Nechte je trochu vyrůst, větší kusy takto obtížný zásah zvládnou lépe. Odřízněte je, natřete simulátorem pro růst kořenů a položte na připravenou zeminu. Kaktus sám postupně zakoření. Pokud máte doma výsevný skleníček, bude to ideální. Pokud bude květináč volně, nezalévejte mladý kaktus, ale pouze jej roste. Pokud nechcete kaktusy množit, není nutné dceřiné kaktusy odstraňovat. V tom případě se těšte na netradičně strukturovanou a rozrůstající se květinu.

Škůdci - stejně jako u sukulentů hrozí kaktusům přelití a tedy houbové choroby. U kaktusů je tato choroba nenávratná, uhnívají zevnitř. Dalším, výjimečným, škůdcem jsou červci - malí bílí broučci. Doporučujeme je odstraňovat mechanicky.

Přezimování - kaktusy v zimě milují přítmí a chlad. Na parapetu nad radiátorem s minimem světla jim tak nebude úplně nejlépe. Nebojte se je dát do sklepa nebo na společnou chodbu v domě. Dobrým místem je i ložnice, kde bývá nejchladněji.

Pokud patříte mezi milovníky kaktusů, nezapomeňte svůj domov stylově vyzdobit. Vašemu botanickému koutku dodají správný šmrnc dekorace s motivem kaktusů, stěny mohou ožít dekorativními samolepkami či plakáty.