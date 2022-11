Tipy, jak se chytře a bezpečně rozloučit s chatařskou sezonou

Poslední příjemné dny babího léta jsou už za námi, a víkendy tak spíš než na chatě či chalupě budeme trávit doma nebo při aktivitách někde uvnitř. Rozloučit se po příjemně strávené letní sezoně s vaším víkendovým sídlem ale není jen tak. Pokud to chcete udělat bezpečně, pořádně, tedy tak, aby vás po příjezdu na jaře nečekalo nepříjemné překvapení. Chce to chvilku času, péče a hlavně plánování. Nezapomněli jste náhodou na něco?

1. Nehoda není náhoda

Říká se, že příležitost dělá zloděje. Je tedy dobré na chatě uklidit vše, co by nenechavce mohlo lákat, a samozřejmě zajistit vše, co by zimu nemuselo přežit bez úhony. "Při úklidu a zabezpečení ale nemyslete jen na vybavení chaty, ale také třeba na úschovu nebo upevnění všech volně stojících předmětů včetně zahradního nábytku. Doporučuje se také uklidit všechny žebříky a nářadí, uložit vhodným způsobem nebezpečné a hořlavé látky a vypustit vodní systémy, aby nepopraskalo potrubí," upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí finanční skupiny UNIQA, a dodává, že lupiči rozhodně nejsou jediní nezvaní hosté, kteří mohou váš rekreační objekt navštívit v období klidu.

Pokud vaši chatu nemáte pojištěnou, je také dobré o tom popřemýšlet, a to i když si říkáte, že na chatě nemáte nic, co by stálo někomu za krádež nebo co by bylo nějak drahé na opravu. Nehoda se ale může stát vždy a všude. Pojištění nemovitosti a domácnosti můžete uzavřít právě i pro rekreační objekty. "Mnoho našich klientů si myslí, že jejich chata není až tak cenná, když si ale dají dohromady veškeré vybavení, stavbu a kolik by je případně škodní události stála, mnohdy jsou překvapení," říká Eva Svobodová.

2. Poproste sousedy nebo přijeďte na kontrolu

Pokud nemáte chatu úplně na samotě, ale třeba v chatové oblasti, kde i přes zimu bývají lidé, určitě se s nimi domluvte, ať na váš barák občas zajdou podívat. Pokud sousedy nemáte, není od věci zapřemýšlet nad instalací kamer. Kontrolovat, zda je vše v pořádku, pak můžete díky internetu klidně z pohodlí svého domova. "Kamera nebo pohybový senzor při detekci okamžitě upozorní majitele přes mobilní aplikaci spolu s pořízenou fotografií objektu. Díky nočnímu vidění zaručí spolehlivé hlídání i během noci. V případě nedostupnosti Wi-Fi slouží jako záloha SD karta, na kterou je daný moment uložený. Chytrá aplikace zároveň umožňuje vzdálenou správu domácích zařízení, které lze takto zapínat a vypínat dle potřeby, například světla, sirény nebo nastavení stažení rolet každý večer," popisuje David Fuchs ze společnosti Agora DMT, která na český trh dodává bezpečnostní a chytrá zařízení do domácností. Pokud chatu nemáte na druhém konci republiky, vyplatí se také čas od času se vydat na výlet a váš domeček omrknout.

3. Zkontrolujte i sklepní okna a světlíky

Zavřít okna, okenice a zamknout dveře, případně závoru, to je samozřejmostí. Nezapomeňte ale ani na ty nejmenší otvory. Zloději se umí dovnitř dostat i jen přes nedovřené okno. Zajištění bezpečnosti jako takové je ale samozřejmě dlouhodobá věc. Už při výběru dveří i oken je potřeba na ni myslet. Fólie do oken, mříže či závory, ale i bezpečnostní dveře jsou jistě skvělou volbou, nicméně samy o sobě nestačí. Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. "Bezpečnostní třída u vchodových dveří nám značí, do jaké míry jsou konkrétní dveře schopné odolávat soustředěné snaze o jejich překonání, tedy co všechno prvky bezpečnosti musí vydržet," říká Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend, tradičního českého výrobce dveřních výplní. Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, kterou často doporučují i architekti a rády je vidí i pojišťovny, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu vyšší.

Samozřejmostí při zazimování chaty by také mělo být uzavření všech otvorů a průduchů tak, abychom zabránili vniknutí hlodavců nebo malých šelem, jako je například kuna. Nezapomeňte také vymést okapy, aby mohla dešťová vody v klidu odtékat, a nezatekla vám do chaty střechou. Na komín dejte kryt, ať vám dovnitř třeba nenasněží.

4. Voda a plyn? Raději je vypněte!

Taková prasklá vodovodní trubka dokáže udělat pěknou neplechu. Ne ale v okamžiku, kdy před vaším odjezdem hlavní přívod vody vypnete a vypustíte zbývající vodu v trubkách. Stejně tak otočte páčkou i u plynového potrubí. Tam, kde je to možné, také vypněte všechny elektrické spotřebiče a vypojte je ze zásuvky.

5. Pozor na vlhkost a plísně

Pokud chatu na podzim opustíte a vracíte se do ní až s příchodem teplejších dní, určitě je dobré zajistit, aby chata dýchala. Vlhkost totiž u chat není ničím neobvyklým, ale neznamená to, že bychom ji neměli nijak řešit. Vlhkost a pak i plísně škodí budově i jejím návštěvníkům. "Pokud chalupu necháme celou zimu ležet ladem bez jakéhokoliv větrání nebo topení, trpí celý objekt. Vlhkost se kumuluje a důsledkem může být nejen zatuchlina, ale i plísně. Jako dlouhodobé řešení boje s vlhkostí se nabízí pořízení větrací jednotky," říká Zuzana Richtrová ze společnosti KORADO. Větrací jednotky pracují na principu řízené výměny vzduchu a zajistí tak automatické odvětrávání i v době, kdy na chatě nikdo není. Čas a délku větrání si pak sami můžete předem naprogramovat.

TIP: Co dělat, když vaši chatu vyloupí?

Obzvláště po zimě se majitelé vracejí do svých chatek a chalup s obavami, zda nebylo něco odcizeno či poškozeno. Pokud k něčemu takovému dojde, do chaty ani chalupy nevstupujte, zavolejte policii a vyčkejte do jejich příjezdu. "V objektu se může nacházet plno daktyloskopických, trasologických, pachových a dalších stop, které bychom mohli svým vstupem do bytu nenávratně poškodit," říká Oldřich Rutar, bezpečnostní expert ze společnosti M2C. Pokud do objektu potřebujete vstoupit, například z důvodu zavření oken v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člověk, zajistí okna, na nic nesahá a vrátí se zpět. Na prohlídku chaty či chalupy a zjištění, co bylo odcizeno nebo poškozeno, bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik. Kvalitní vyhledávání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem. "Jste-li pojištěni, nahlaste škodu a pořiďte fotodokumentaci. Postupujte podle pokynů pojišťovny. Je možné, že bude chtít provést na místě prohlídku. Nelikvidujte ani zničené věci a neopravujte poškozené věci, dokud k tomu nedá pojišťovna souhlas," nabádá chataře a chalupáře Eva Svobodová z UNIQA.