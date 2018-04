V Brně proběhl 11. ročník Šalinění

Téměř 200 lidí tři hodiny jezdilo brněnskými tramvajemi, trolejbusy a autobusy, ale i regionálními vlaky a autobusy, aby získali co největší počet bodů v 11. ročníku soutěže s názvem Šalinění. Proti minulým ročníkům pořadatelé ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara soutěžícím prozradili některé důležité věci až těsně před startem, aby byla hra dynamičtější a nešlo se podrobně dopředu připravit, řekl hlavní organizátor Jiří Kalina.

"Až těsně před startem jsme prozradili názvy bonusových zastávek, které se kvůli bodům vyplatí projet. Dále se body získávají za projeté zastávky a za využité linky, přičemž nejméně bodů je za autobusové linky MHD a nejvíce za rychlíky," popsal princip Kalina. Strategii si tak mohli soutěžící nachystat předem jen zčásti. "I tak se podařilo jednomu člověku vyhrát čtyři předchozí ročníky," poznamenal Kalina.

Na neznámé místo startu účastníky odvezly dvě tramvaje dopravního podniku ze spojovací koleje mezi smyčkou u královopolského nádraží a kolejištěm nádraží. "Až tam, kde zastavíme, se účastníci dozvědí, odkud vlastně startují," řekl před zahájením Kalina. Nakonec to bylo na České před kostelem svatého Tomáše.

Účastníci, kteří se přišli zaregistrovat, před startem posedávali na trávníku u nádraží a studovali plánky a bonusové zastávky. Do tramvaje nasedli před 16.00. "Dříve to byla soutěž pro jednotlivce, ale v posledních letech začaly soutěžit i týmy, lidi to tak baví víc," uvedl Kalina. Tramvaj zaplnili jak rodiče s různě starými i odrostlými dětmi, tak mladé páry.

Variabilita trasy byla velmi široká. "Strategií může být i to, že soutěžící využije nějakou linku v odlehlejší části kraje jako jediný a získá tak víc bodů. Pravidelně se někteří vydávají dál," poznamenal Kalina. Bonusové zastávky jsou vybrané vždy tak, aby spolu nějak souvisely, zároveň je snaha o to, aby se rozmístily po kraji rovnoměrně. Letos se všechny nějak týkaly vody.

Výsledky se soutěžící dozvědí v sobotu ráno. "Obvykle v noci stihneme pročíst všechny záznamové archy, kam si soutěžící zaznamenávají svou jízdu, tak snad to stihneme i tentokrát. Oficiální vyhlášení se uskuteční v pondělí," řekl Kalina.

Pro nejlepší jsou určená trička dopravního podniku se schématem tramvajové sítě, knihy o dopravě a drobné předměty související s dopravou.

Na podobném principu funguje i soutěž Křížem krážem ČR, kterou krnovští skauti organizují každý rok v září na Den železnice. Vlakem se jezdí plných 24 od půlnoci do půlnoci.