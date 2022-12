Vánoce hravě a originálně. Jakými dárky určitě překvapíte?

S blížícími se Vánocemi přichází nejen čas pohody a klidu, ale také hodiny strávené přemýšlením nad tím, čím potěšíme své blízké. Někdy je pěkný oříšek vymyslet něco originálního, a pokud nás navíc ještě tlačí čas, saháme většinou po osvědčených klasikách. Zkuste letos vsadit na originální a neotřelé dárky, kterými své nejbližší zaručeně překvapíte.

Pravidelná dávka radosti

Chcete být letos opravdu originální? Darujte předplatné! Je to dárek nejen pod stromeček, ale bude obdarovanému dělat radost několik dalších měsíců. Zůstat můžete u klasiky, jako je třeba oblíbený časopis nebo divadlo, proč ale nezkusit něco, co opravdu překvapí. Máte v okolí milovnici romantiky? Darujte jí pravidelnou dovážku čerstvých kytic či předplatné pokojovek. Muže překvapíte měsíčním rumovým či whiskey předplatným, díky kterému budou moct ochutnat limitované a speciální lahve. Milovníky jídla zase potěší pravidelná dávka specialit z různých koutů světa.

Dárky, které za chvíli zmizí

Pro někoho to může být běžná praxe, ale pro spoustu lidí jsou po domácku vyrobené jedlé dárky milým překvapením. Pečete? Darujte sušenky nebo ochutnávku cukroví. Je tatínek příznivcem slaného? Udělejte vlastní sušené maso nebo naložte hermelíny. Pokud rádi experimentujete, můžete se pustit do výroby marmelády, paštiky nebo třeba bylinkového oleje a vytvořit vlastní unikátní recepturu. Milovníky alkoholu zase potěší domácí svařákový sirup. Pak už zbývá jen nakoupit vánoční krabičky nebo lahvičky, přidat pěknou ozdobu a Ježíšek bude mít jistě úspěch.

Kdo by nechtěl trochu toho štěstíčka?

Vždy, když někomu přejeme, neobejde se to bez přání štěstí a zdraví. Zatímco o zdraví musí pečovat každý sám, trochu toho štěstíčka můžeme darovat klidně jako vánoční dárek. Pokud nechcete dávat klasickou obálku s penězi, vsaďte na drahé kovy. Třeba stříbrná medaile Štěstí od České mincovny je nejen hodnotným dárkem, ale také originálním přáním. Schválně, v kolika jazycích byste uměli říct slovo "štěstí"? Tato mince nabídne hned magických sedm překladů. Další zajímavou variantou darovaného štěstí je také stírací los, který navíc zajistí i napínavé chvilky.

Učení může být zábava

Dárky formou zážitku jsou stále oblíbenější. Nemusíte dávat hned seskok padákem - lepší bude vybrat podle zálib a koníčků obdarovaného. Má rád zvířata? Nechte ho se na den stát opatrovníkem v zoo. Libuje si v pochoutkových specialitách? Pošlete ho na šnečí farmu s ochutnávkou. Zážitkem ale může být i kurz či workshop. Zmínila se maminka, že by se ráda konečně naučila správně líčit? Chtěla by se babička naučit s moderními technologiemi? Nebo by se táta rád zlepšil v práci s objektivem? Většina provozoven nabízí speciální vouchery bez data, takže si obdarovaný může sám určit, který den se mu hodí, a vy se tak nemusíte bát, že voucher propadne.

"Já nic nechci"

No a ten, kdo stále dokola tvrdí, že nic nechce, může dostat opravdické nefalšované "nic". A to dokonce v dárkovém balení, které je na internetu běžně k dostání. Jedná se o vtipný dárek bez dalšího využití, nicméně pobavení celé společnosti je zaručeno. Pokud máte děti, můžete jeho výrobu zadat jim a z dárků vznikne pěkná rodinná vzpomínka.