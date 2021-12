Vánoce máme spojené s dárky a dětmi. Co ale ti, kteří nemají rodiče?

Slavnostní večeře, vyhlížení Ježíška za oknem, cinkání zvonečku a neutuchající dětská radost při pohledu na dárečky pod stromečkem. Takhle nějak vypadá běžný Štědrý večer ve spokojených rodinách. Potom jsou tu ale děti, které takové štěstí neměly a Vánoce tráví bez rodičů, jenž z různých důvodů nemají. Podle posledních statistik MŠMT je v Česku v dětských domovech celkem 4 303 dětí ve 137 zařízeních. Ti rodinnou pohodu u vánočního stromečku tak úplně neznají, to ale neznamená, že bychom jim díky naší pomoci nemohli Vánoce aspoň nějakým způsobem nahradit. Kdy jindy pomáhat než v tomto období?

Splňte někomu tajné přání

Možností, jak pomáhat, je hned několik. Těmi nejčastějšími a nejsnadnějšími z nich jsou charitativní weby, například TOMIKUP nebo Milý Ježíšku, které pořádají sbírky na konkrétní dárky. Děti z dětských domovů si napíší své přání a jednu věc, kterou by rádi pod stromečkem objevily. No a potom už je to jenom na Vás, jaký příběh a jakého šťastlivce si vyberete.

Dostanou se dárky skutečně k dětem?

Tuhle otázku si klade hodně lidí a zřejmě se v dnešní době není čemu divit. Adresu dětských domovů si můžete vždy ověřit na webu, většina organizací navíc posílá fotky dětí už s dárkem, jako takové malé poděkování.

Radost můžete udělat i seniorům

Pocit samoty nezažívají pouze dětské domovy, ale i domovy pro seniory. Spoustu rodin na prarodiče a příbuzné zapomíná, přehlíží je a nevěnuje jim pozornost. Někteří už vůbec nikoho nemají. A k jejich radosti stačí opravdové maličkosti - třeba pár hezkých řádků k prožití klidných svátků. Zapojit se můžete v projektu Dopisy od Ježíšků, který má za cíl pomoct seniorům překonat pocit osamění, který je pro ně nejintenzivnější právě před Vánoci.

Zkuste nezapomínat

Je poměrně přirozené, že máme tendenci v dnešní materialistické době zapomínat na ostatní. Mnohdy se může jednat o snahu ukázat to nejlepší na sociálních sítích, potřebu mít stále víc a být lepší jak ostatní. Stačí se občas zastavit a vzpomenout si na ty, kteří z různých důvodů musejí kráčet životem sami. Protože i pouhý pocit, že na ně někdo myslí, jím dokáže dát ten správný motor do života.

Kdo se snaží nezapomínat je například firma Podravka, která pomáhá nejenom o Vánocích. Letos v létě potěšila ohrožené a znevýhodněné děti z Klokánků, a díky svým zákazníkům mohla dětem připravit prázdniny plné zážitků v hodnotě přes 400 000 Kč, na které jistě jen tak nezapomenou. Důvod, proč se Podravka rozhodla podpořit právě děti z Klokánku, je jednoduchý. Osud znevýhodněných dětí jí totiž není lhostejný. A proto, společně se svými zákazníky, bude pomáhat i příští rok.

A jak jste na tom vy? Pomohli jste někdy osamělým seniorům nebo dětem v dětských domovech? Slovo "pozdě" v tomto případě rozhodně neplatí!