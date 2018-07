Ve Vlčnově proběhl Gastro den obcí Východního Slovácka

Gastro den ve Vlčnově na Uherskohradišťsku v neděli nabídl speciality z šesti obcí východního Slovácka. Návštěvníci mohli v budově klubu sportu a kultury ochutnat například sladké kynuté knedlíky, šlíšky s mákem, kyselicu, čerstvě upečený chléb, klobásy nebo uzené. Akce se koná každý rok v jiné obci, někdy i na Slovensku, sdělila za pořadatele Zdeňka Brandysová.

Kromě zástupců domácího Vlčnova připravili typická jídla pro oblast Slovácka také hosté z Bánova, Korytné, Suché Lozi, Nivnice a Bystřice pod Lopeníkem. Z tamního muzea přijel Libor Velan, který je autorem několika kuchařek. "Přinesl jsem věci, které vyrábíme v muzeu. Teď je sezona ovoce, takže děláme hlavně džemy, sirupy a nějaké ovoce sušíme. Snažíme se zpracovat to, co máme na zahrádce, tak jak se to dělalo kdysi. Přinesl jsem asi pět druhů džemů. Pak jsme vařili fazolovou polévku a nějaké trnkáče. To je buchta, která se maže povidly, dá se tam posypka, upeče se to a je to výborné," uvedl Velan.

Lidé se zastavovali i u stánku s jídlem připraveným Markétou Mikuláštíkovou z Vlčnova. "Moje recepty jsou hlavně věci, které vznikly kvašením, protože se poslední dobou zabývám kváskováním, pečením chleba. To mě hodně zaujalo a baví mě to. A potom tu mám i kvašené limonády a například kvašáky," řekla Mikuláštíková.

Mezi desítkami spokojených strávníků nechyběla Martina Pochylá z nedalekých Hradčovic, která si pochvalovala boží milosti. "Byly výborné. Pak jsem měla kváskový chleba s paštikou, taky byl vynikající," uvedla Pochylá.

Gastro den byl součástí letošních vlčnovských hodů. Jeho program zpestřilo neotřelé vystoupení místních mažoretek Emča a soutěž v nasávání vody do koštýře. Rodičům s jejich ratolestmi byl k dispozici dětský koutek.