Velký vítr: Pozor na zabouchnutí dveří!

Poryvy silného větru umí napáchat mnoho velkých i malých škod. Zničená střech, popadané větve a stromy, strhané elektrické vedení, rozbitá okna - o tom se mluví nejčastěji. Spolu s tím se objevují i rady, co a jak dělat, abychom byli v bezpečí a ochránili svůj majetek. Nebo jak postupovat, když už se nám nějaká škodní událost stala. Vichr však není nebezpečný jen pro naše auta, okna či střechy, utrpět při něm mohou třeba i naše vchodové dveře, na které často ani nemyslíme.

Pozor na rychlé a prudké zabouchnutí

Při silném větru se nedoporučuje nechávat vchodové dveře od domu otevřené, a to ani na chvilku. Že jen chcete domů vynést tašky s nákupem nebo batohy po návratu z hor? Je sice otravné dveře pořád otevírat a zavírat, ale pro bezpečnost je to rozhodně lepší. Napadlo vás použít zarážku, aby se dveře nezabouchly? Ani to nedělejte. "Je nutné dveře pečlivě zajistit a nedávat jen tak někam nějaký předmět, protože prudký pohyb dveří a náhlé zastavení o nějakou zábranu někde na zemi může způsobit torzi ve dveřním křídle a následné prasknutí prosklených částí, v extrémním případě i poškození celého dveřního křídla," varuje obchodní ředitel společnosti VP trend.

Odstraňte všechna nafoukaná smítka ze zádveří

Otevřete dveře a do zádveří vám vichr nafouká klacíky, suché listy a možná i nějaký ten kamínek. Pokud pak chcete dveře zavřít, je dobré tyto nečistoty odstranit. Mohly by totiž zničit těsnění dveří a ty by pak správně nedoléhaly.

Případné oděrky a nečistoty odstraňujte šetrně

Létající nepořádek vám zašpinil nebo poškodil dveře? V tom prvním případě je pomoc jednoduchá - vyčistěte je, dejte však pozor na agresivní a abrazivní prostředky, kartáče, ale zapomeňte i na vapku. Vezměte si jen vlhký jemný hadřík a bláto, prach, případně nalepené listy nebo jehličí očistěte. Pokud jste ale po silném větru zjistili, že máte dveře poškozené, okamžitě kontaktujte odborníky, kteří vám poradí, jak postupovat.

Létající předměty - nebojte se prosklení

Prosklení ve vchodových dveří má většina z nás. Ještě aby ne - skýtá to spoustu výhod - do zádveří se dostane světlo, dveře to ozvláštní, odlehčí, a navíc vhodně zvolené sklo, třeba pískované nebo vitrážové, prostě dobře vypadá. Dveře s prosklením jsou nejen hezkým, ale i funkčním doplňkem. "Prosklení je rozhodně odolné a není se čeho bát ani při silném větru. Létající větvičky nebo kamínky sklu rozhodně neublíží. Sklo ve výplni je natolik pevné, že ho lze poškodit velmi obtížně. Pokud už k prasknutí dojde, obvykle je to kvůli torzi, typicky právě při zabouchnutí průvanem do nějaké dveřní zarážky nebo nešetrné práci v okolí dveří," říká Obchodní ředitel společnosti VP trend.

Kdo je připraven, není překvapen

Na silný vítr a jeho řádění se připravit v podstatě nelze, co ale rozhodně lze, je eliminovat následky řádění přírodního živlu. A nemusí to být zrovna jen silný vítr, patří sem například i úder blesku nebo velká voda. Pro všechny takové případy je určitě dobré mít majetkové pojištění nemovitosti - tedy domu, chaty, ale i rekreační chalupy - a poté samozřejmě i pojištěnou domácnost uvnitř se všemi ostatními stavbami okolo domu, jako je například altán, pergola nebo skleník. "Důležité je správně volit výši pojistných částek, aby v případě škody skutečně vynahradily zničené věci a stačily k pořízení nových srovnatelných," upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Spoléhat ale jen na pojištění samozřejmě nestačí. Rozhodně se nevyplácí podceňovat výstražné informace o blížícím se nebezpečí. Například pojišťovna UNIQA svým klientům k pojištění posílá varovné SMS, v nichž upozorňuje na blížící se extrémní výkyv počasí, aby zákazníkům umožnila náskok do přípravy. "SMS jsou cílené na konkrétní PSČ klienta a obsahují kormě specifikace druhu události i časové vymezení, jak dlouho bude nepohoda v daném místě trvat," dodává mluvčí pojišťovny.