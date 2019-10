Vídeň chce odlehčit historickému centru

Vídeň už nechce usilovat o to, aby každý rok stoupal počet nocí, které turisté ve městě stráví. Vyplývá to z nové strategie na příštích pět let, kterou představil starosta Michael Ludwig. Hlavním měřítkem úspěchu má být do budoucna spokojenost obyvatel rakouské metropole.

"Už nejde tolik o to pídit se po odpovědi na otázku, co může udělat město Vídeň pro turisty; je třeba otázku obrátit a zeptat se, co může cestovní ruch udělat pro obyvatele," řekl vídeňský starosta. Rakouské hlavní město chce podle něj nyní při investicích do turistické infrastruktury dbát především na potřeby Vídeňanů.

Podle ředitele vídeňské turistické centrály Norberta Kettnera netrpí metropole masovým turismem tolik jako například Benátky. Devět z deseti Vídeňanů má i proto podle něj k turismu kladný vztah. Zůstat by při tom mělo i v následujících pěti letech.

Cílem nové strategie je odlehčit historickému centru a dostat návštěvníky i do okrajových částí města. Podpořit chce radnice také to, aby turisté přijížděli především vlakem. Do roku 2025 by mělo na nádražích svou cestu za poznáním rakouské metropole začínat více lidí, než kolik jich do města přijede osobním autem.

Důkazem, že novou turistickou strategii myslí Vídeň vážně, bude podle Kettnera to, že město v příštím roce poruší tradici a nezúčastní se Mezinárodní burzy cestovního ruchu v Berlíně (ITB Berlin), jednoho z největších veletrhů v této oblasti na světě.