Výběr písku do pískoviště

Chcete-li udělat radost nejmladším členům své rodiny, je vybudování pískoviště jistojistě úžasný nápad. Dáte jim tak možnost se kreativně a samostatně zabavit a zatím si klidně budete moct odpočinout od neustálého vymýšlení her a aktivit. Jak ale vybrat nejvhodnější písek do dětského pískoviště?

Péče o pískoviště

Při údržbě pískoviště je zásadní, aby nedošlo ke znečištění písku. Pískoviště byste měli zakrývat vždy, když v něm vaše ratolesti nedovádějí, abyste zamezili přístupu všem zvířatům. V případě jakékoliv kontaminace je nutné všechen písek z pískoviště odstranit, pískoviště vyčistit a poté zaplnit zcela novým materiálem. Písek je také na místě pravidelně prohrabávat a jednou za pár let by měl být kompletně obměněn.

Výpočet množství písku

Množství písku, které budete potřebovat koupit, se odvíjí od objemu pískoviště. To nikdy neplňte až po okraj. Nebylo by to potřeba a děti by znatelnou část písku při hraní vysypaly ven. Běžně bývají pískoviště plněná maximálně do hloubky 20 cm. Kolik písku do pískoviště potřebujete, spočítáte tak, že vynásobíte šířku, délku a hloubku, do které budete pískoviště plnit. Takto vypočítaný objem pak vynásobíte koeficientem 1,5. Například do čtvercového pískoviště o délce stěn 1,5 metru byste při plnění do hloubky 20 cm měli koupit 675 kg písku.

Jaké vlastnosti písku je nutné zvážit

Nejdůležitější faktor, který hraje roli při výběru písku pro dětská pískoviště, je zdraví hrajících si dětí. Na druhém místě je pak míra dokonalosti báboviček a hradů, které lze z daného písku vytvořit. Proto je při nákupu nutné zvážit nejen strukturu písku, ale i to, zda jde o certifikovaný písek do pískoviště. Takový písek neobsahuje ostré předměty ani jinak škodlivé látky. Od prodejce proto vždy vyžadujte certifikaci ze zdravotního ústavu dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Ideální písek do dětského pískoviště je písek s frakcí 0/4, který má průměr zrn 4 milimetry. Použít můžete i hrubší písek s frakcí 0/8, který lze pořídit o něco levněji. Hrubší písek s frakcí 4/8 už se ale třeba na vyplnění pískoviště nehodí a je vhodný spíše na doskokové plochy pod houpačky.

Aby měly děti ty nejlepší podmínky pro hraní, je potřeba nejen vybrat písek odpovídající jemnosti, ale také zajistit jeho optimální vlhkost. Příliš suchý písek je totiž příliš prašný a neodkázal by udržet kompaktní tvar bábovičky. Nadmíru mokrý písek je naopak příliš tekutý na to, aby z něj bylo možné cokoliv postavit.

Kde lze písek koupit

Písek pro pískoviště můžete pořídit buď sypaný rovnou v pískovně či ve stavebninách, nebo již balený, pytlovaný písek, který lze najít v hobby marketech a na e-shopech. Sypaný písek je výrazně levnější varianta, ale zařízení dopravy stovky kilogramů písku pro vás může být náročné.