Vybíráme batoh na výlety, do hor i do města

Batoh je nezbytnou součástí výbavy každého turisty. V něm si vezmeme vše, co potřebujeme na jednodenní i vícedenní trek. Batohy pro jedno a druhé použití se samozřejmě budou zásadně lišit. Který batoh je tedy nejlepší na několikahodinovou procházku, který na výlet po horských stezkách a který do města? Pokusíme se vám stručně přiblížit, na co se zaměřit při výběru prvního, druhého, nebo dokonce třetího batohu.

Na začátek je třeba zdůraznit, že batoh není pouhý kus materiálu, do něhož se vkládá vybavení. Dobrý městský nebo turistický batoh je promyšlená konstrukce navržená tak, aby poskytovala maximální funkčnost. Nosný systém, který se skládá z ramenních, bederních a hrudních popruhů, by měl optimálně rozložit náklad a stabilizovat zavazadlo. Přístup dovnitř by měl být snadný a intuitivní a další kapsy by měly nabízet prostor pro drobné předměty, které je třeba mít neustále po ruce. V ideálním případě by měl být systém kalhot navržen tak, aby umožňoval připevnění dalších zavazadel na vnější stranu a stabilizaci zavazadel uvnitř.

Existuje tolik různých součástí batohu, které mohou způsobit nepohodlí na stezce, že se opravdu nevyplatí riskovat špatnou volbu. Mnohem bezpečnější je vybrat si outdoorové vybavení od renomované značky, jejíž výrobky jsou známé po celém světě. Například značka Deuter batohy vyrábí již mnoho let. Díky bohatým zkušenostem získaným v průběhu desetiletí od nejrůznějších uživatelů - od horolezců přes cyklisty, milovníky trekingu až po děti - je každý z jejich modelů vyladěn do nejmenších detailů. A právě detaily často rozhodují o funkčnosti celého batohu, jeho odolnosti a především o jeho pohodlí.

První věc, kterou bychom měli při výběru batohu zvážit, je, kde a jak jej budeme používat. Většina výrobců nám rozhodování usnadňuje tím, že nabízí několik různých kolekcí batohů. Univerzální turistické batohy se hodí pro většinu outdoorových aktivit včetně krátkých túr.

Trekingové batohy jsou určeny pro delší výpravy do hor i mimo ně. Horské a horolezecké modely se vyznačují velmi vysokou odolností a minimalistickým tvarem nezbytným při zdolávání nejvyšších vrcholů. Samostatné konstrukce jsou navrženy s ohledem na cyklisty, běžce nebo lyžaře. Každý z těchto batohů má charakteristické prvky, které určují jeho funkčnost pro určitý typ činnosti. Oddělená přihrádka na cyklistické vybavení a helmu, perfektně padnoucí a malé měkké kapsy pro běžce nebo v neposlední řadě speciální popruhy pro připevnění lyží a prostor pro lavinové vybavení jsou jen některé z těchto funkcí.

Samozřejmě existují také cestovní batohy a modely určené pro použití ve městě. Největší výrobci batohů nabízejí také batohy pro nejmenší. Například společnost Deuter dětský batoh navrhuje tak, aby byl nejen nosný systém optimálně přizpůsoben malé velikosti uživatele, ale aby celý batoh vypadal skvěle a připomínal barevné zvíře.

Malé batohy na krátké výlety po stezce

Nejmenší batohy začínají s objemem jen několik litrů. Tyto modely jsou skvělou volbou pro nejkratší trasy. Především jsou velmi lehké, takže je na zádech téměř neucítíte. Nejmenší modely jsou často bez bederních pásů, protože u tak malých zavazadel nejsou potřeba. Do nejmenších turistických batohů se vejde mapa, něco k pití, jídlo a několik drobností. Pokud s sebou budete nosit například i bundu do deště, vyplatí se zvolit o něco větší model. Batoh 15 litrů vám bude stačit i na několikahodinové výlety do přírody a nebude vás nutit příliš omezovat zavazadla.

Batohy na jednodenní výlety

Pokud se chystáte na jednodenní výlet, budete obvykle potřebovat o něco více věcí. V tomto případě jsou nejlepší volbou modely s objemem 20 až 30 litrů. Tato velikost vám umožní vzít si s sebou trochu více jídla, teplou mikinu, pláštěnku, termosku s teplým nebo studeným nápojem, fotoaparát nebo turistickou sedačku pro maximální pohodlí při delším odpočinku. Turistické batohy 30 l jsou jistě jedním z nejoblíbenějších modelů. Obvykle se v tomto provedení vyrábějí i městské modely. Je to proto, že je to ideální kapacita pro druhou snídani, dokumenty, notebook, nebo dokonce oblečení na večerní trénink.

Batohy na delší túry

Pokud se chystáme na vícedenní túru po stezkách, potřebujeme o něco větší batoh. Objem 30 litrů je příliš malý i pro minimalisty. V závislosti na tom, zda se jedná jen o prodloužený víkend, nebo o několikatýdenní túru, jsou k dispozici modely o objemu od 40 do 100 litrů. Zde je třeba poznamenat, že v případě největších batohů může být obtížné takovou zátěž na zádech vůbec nést. Z tohoto důvodu je důležité před každou delší cestou pečlivě zkontrolovat veškeré vybavení. Pokud nějaký předmět není pro cestu nezbytný, vyplatí se ho zbavit. Rozumnou volbou, kterou většina nadšenců do trekingu volí, je batoh 60 litrů. To je optimální velikost pro týdenní treky se stanem. Modely této velikosti pojmou potřebné oblečení, jídlo, spací pytel, turistický vařič a mnoho dalších věcí potřebných na cestě.

Který batoh na túru a který do města?

Turistické a městské batohy se od sebe značně liší. První z nich jsou vybaveny spoustou dalších kapes a popruhů, takže veškerou výbavu lze snadno rozdělit dovnitř a v případě potřeby i připevnit na vnější stranu batohu. Nejčastěji mají také rozsáhlý systém přepravy. Silné ramenní popruhy a bederní pásy zajišťují maximální pohodlí i na nejdelších trasách. U batohů do města stojí za to, věnovat pozornost něčemu jinému. Takový batoh by měl mít co nejméně vnějších součástí, aby se při pohybu v davu nezachytával o ostatní. Příliš mnoho popruhů a kalhot je prostě nepohodlných. Pro většinu lidí je také důležitá samostatná přihrádka na notebook. V dnešní době už mají takovou funkci téměř všechny městské batohy The North Face. Další výhodou jsou vnitřní kapsy na doklady a klíče, nebo dokonce celé organizéry na nezbytnosti.

Ať už hledáte jakýkoli batoh, vždy je dobré nechat si poradit od odborníků. V každém dobrém cestovním obchodě najdete široký výběr batohů špičkových značek. Pokud si vyberete některý z těchto modelů, můžete si být jisti, že bude propracovaný do nejmenšího detailu.