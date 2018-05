Aviatická pouť láká na delší program, nabídne několik novinek

Pořadatelé Aviatické pouti v Pardubicích letos poprvé nabídnou šest hodin leteckých ukázek, do obvyklých pěti se nevejdou. Za organizátory to řekl Petr Kolman. Akce se koná o tomto víkendu, letos bude 28. ročník. Připomene i 100 let české státnosti.

"Letových ukázek se nashromáždilo tolik, že by se nám do pěti hodin nevešly. Začínáme v 11.00. Je tam 56 vystupujících letadel, každé potřebuje svůj čas," řekl Kolman.

Historii letectví se věnuje začátek akce. Z dráhy odstartuje například Blériot, letoun, s kterým létal první český aviatik Jan Kašpar. Návštěvníkům se také představí letadla z první světové války. "Jsou to ultralehké repliky, které jsou velmi věrné," řekl Kolman.

V poledne se posunou diváci víc v čase, uvidí britský jednomístný stíhací letoun Spitfire, skupinu akrobatických letadel týmu Red Bull, premiéru bude mít v Pardubicích australský CAC Boomerang. Létal za druhé světové války.

"Hlavním magnetem bude skupinový let s Jakovlevem Jak-3, viděl jsem ukázky na videu, působilo to velmi dynamicky. Následovat bude nevídaná bojová scéna s vrtulníkem Bell," řekl Kolman.

Poprvé se v Pardubicích představí manželský pár Emiliano a Danielle Del Buono, pilot řídí dvouplošník, akrobatka se pohybuje na křídle. Historický letoun vyvine rychlost až 180 kilometrů v hodině. Podobná představení byla oblíbená ve 20. letech minulého století. "Nejde jen o odvahu, ale i o sílu. Je to obrovský nápor na tělo. Letadlo i kostým akrobatky je nově laděno do růžové barvy," řekl Kolman.

Vojenský blok nabídne ukázku bezpilotního prostředku BRUS, který před čtyřmi armáda využívala pro získání záběru nad sklady ve Vrběticích, kde vybuchovala munice.

Z Pardubic vzlétnou proudové stíhačky JAS-39 Gripen, připravená je akční scéna záchrany pilota s vrtulníky Mi-171 a Mi-24. K letové programu pravidelně náleží i ukázky pozemní současné a historické vojenské techniky a inscenované boje.