Avon pochod slaví osmnáctiny, vstupenkou je tričko Klára

Praha už poosmnácté zažije velkolepou oslavu života, zdraví, solidarity i naděje. Letošní Avon pochod odstartuje opět ze Staroměstského náměstí, a to 9. června přesně v pravé poledne. Cílem pochodu, do kterého se opět zapojí desítky tisíc lidí, je tradičně ostrov Štvanice, kde bude připraven doprovodný program.



Návštěvníky čeká i letos symbolická tříkilometrová trasa, která vede ulicemi Pařížská, Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kapitána Jaroše, Hlávkův most a ostrov Štvanice. Zvládnou ji bez problémů i maminky s kočárkem, rodiny s dětmi i čtyřnozí mazlíčci.



Vstupenkou na pochod za zdravá prsa je charitativní tričko Klára, které navrhla módní návrhářka Klára Nademlýnská. K dostání je v dámské, pánské i dětské variantě, kterou zdobí nový maskot akce. "Chtěla jsem pro kluky a holky udělat něco nového, nevšedního a veselého. A věřím, že s myškou se mi to povedlo. Nejdůležitější ale je, že ta trička pomáhají, a proto jsem se také do projektu zapojila," vysvětlila Nademlýnská. Cena trička je 399 Kč, dětská varianta stojí 319 Kč a dárkem je stylová Avon taška.

V cíli - tedy na ostrově Štvanice - čeká účastníky stage, na které vystoupí několik hudebníků a kapel. Patří mezi ně třeba Lake Malawi, Polemic, Václav Noid Bárta či David Deyl. Vrcholem letošního pochodu bude píseň s názvem You raise me up, během které se budou vypouštět balonky.