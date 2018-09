Golem překonal magickou hranici deseti tisíc návštěvníků

Ojedinělý projekt Golem VR, který je co do velikosti největší v Evropě, hlásí rekordní návštěvnost. Tři měsíce od otevření již prolomil hranici deseti tisíc hráčů, kteří se tváří v tvář mohli setkat s legendárním golemem. A stále jich přibývá.

Vývoj v oblasti virtuální reality hodně pokročil. Za očekávaným růstem stojí vzestup startupů podporovaných klíčovými hráči na trhu. Jedním z nich je i studio DIVR Labs, které v květnu v centru Prahy spustilo unikátní VR zážitek Golem VR. Největší evropský projekt zaznamenal v prvním čtvrtletí jeho fungování nad očekávání dobré výsledky. "Rosteme každý měsíc o více než 30 procent a pozitivní ohlasy máme jak od českého, tak i zahraničního publika," říká CEO studia DIVR Labs Lukáš Burda.

Do staré Prahy

Vsadit na chuť návštěvníků projít si rudolfínskou Prahu a oživit golema se studiu, které je průkopníkem v oblasti VR zábavy, evidentně vyplatilo. Golem VR se řadí do kategorie zážitkových multismyslových her, kde hráč poznává okolní virtuální svět a přitom se běžně pohybuje v prostoru. Tento inovativní způsob posouvá hranice herních zážitků, a DIVR Labs si tak může připsat další velký úspěch.

Projekt nabízí cestu časem do období 16. století a jeho nespornou výhodou je to, že se neustále vyvíjí. Do příběhu vývojáři postupně přidávají nová vylepšení a interakce. Golem VR proto slibuje nový herní zážitek i těm návštěvníkům, kteří si hru vyzkoušeli poprvé již před třemi měsíci.

Výnosný byznys

Byznys s virtuální realitou roste astronomickou rychlostí a české firmy chtějí být u toho. "Naším cílem je jít do světa. Nedávno jsme zahájili jednání v dalším evropském městě, kde bychom rádi spustili nový unikátní projekt," doplňuje Lukáš Burda.

DIVR Labs navíc na podzim uvede další zážitkový počin, který posune propojení virtuální reality a skutečného světa ještě o kus dál. Vybaveni baterkou a speciálním detektorem se návštěvníci virtuální reality utkají se svým strachem. Při hledání nebezpečného artefaktu totiž zjišťují, že v temných hlubinách důlních jeskyň nejsou sami. Praha a milovníci virtuálních technologií se mají rozhodně na co těšit.

DIVR Labs je vůbec první studio, které využívá jeden prostor pro hraní více her. Do stejných kulis tak na podzim nasadí zbrusu nový projekt, který poběží paralelně společně s Golemem.