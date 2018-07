Hledání pokladů i pauza na kávu. V Harrachově začal letní tábor pro seniory

Klasický letní tábor, ale pro neobvyklé účastníky se koná tento týden v krkonošském Harrachově. Úkoly v celotáborové hře na něm neplní děti, ale 42 seniorů z Liberce, Jablonce a Frýdlantu rozdělených do čtyř týmů.

"Jako dítě jsem byla dvakrát na táboře. Byla jsem tam vystresovaná, vystrašená, spousta věcí jsem nechtěla jíst a dělat. Teď si to užívám, líbí se mi to více než jako dítěti," uvedla jedna z účastnic, Jiřina Šebestová z Liberce.

Režim na seniorském táboře v Harrachově je jako na dětském, i když ne ve všem to platí. "Výhoda je, že si tady mohu dát kafe, jít si zakouřit a není ani večerka," uvedla další účastnice Jana Křepelová. Občas si někdo dopřeje i štamprle na zahřátí. Méně přísný režim ale podle Křepelové neznamená, že by plnění úkolů brali jako nějaké nutné zlo. "My se u toho dobře bavíme. A řekla bych, že senioři jsou více soutěživí než děti," uvedla.

Potvrdil to i vedoucí tábora Michal Dufek. "V minulých letech se občas stávalo, že se někteří snažili i šidit. Letos zatím ne," řekl Dufek, který je ředitelem libereckého Komunitního střediska Kontakt. Nezisková organizace tábor uspořádala už počtvrté ve spolupráci s městy, odkud jsou senioři. Přínosů má tábor pro starší lidi podle Dufka několik. "Jedna z věcí je oživit si vzpomínky na dětství, trochu si hrát. Někteří dokonce až v tomto věku poprvé jezdí na tábor, takže říkají, my jsme si splnili celoživotní sen," uvedl. Důležité je podle něj také to, že nejsou senioři sami. "Poznají nové lidi, navážou nová přátelství a užijí si týden plný zábavy," dodal.

Také podle zdravotnice tábora Ivony Bejblové pobyt na táboře seniorům prospívá. "Určitě, protože se dostanou z domácího prostředí ven a tím, že jsou stejná věková kategorie, tak si rozumějí," uvedla. S účastníky řeší obvykle jiné zdravotní trable než na dětském táboře. "Tady je to spíše pohybový aparát, protože chceme, aby se pohybovali," dodala. Senioři i díky tomu podle ní zpravidla z tábora odjíždějí v lepší kondici, než přijeli. Dnes například museli při štafetovém závodě absolvovat slalom, jako hasiči při požárním útoku sestřelit terč a přeskákat nízké překážky.

"Disciplíny jsou přiměřené věku, fyzickým možnostem účastníků," uvedl Dufek. Senioři podle něj absolvují i speciální hry na procvičování paměti, dnes například luštili hlavolamy. Jako správný tábor i seniorský v Harrachově má celotáborovou hru, letos senioři hledají poklady a při plnění úkolů se utkávají s živly. Dnes to byl oheň, při jedné z disciplín tak s pomocí krbové sirky museli zapálit co nejvíc svíček.