Hotely v Krkonoších na Silvestra nabízejí poslední volná místa

Silvestrovské pobyty v hotelech a penzionech v Krkonoších v Královéhradeckém kraji jsou již téměř vyprodané. Hoteliéři nabízejí poslední volná místa. Poptávka je podobná jako loni.

V největším lyžařském středisku v ČR ve Špindlerově Mlýně, ve kterém je více než 10.000 lůžek, lze sehnat silvestrovský pobyt už jen výjimečně.

"Obsazenost je něco málo přes 90 procent, volných míst rychle ubývá, ale stále jsou. Kdo má zájem, ubytování sežene, i když už asi ne podle svých nejlepších představ," řekl majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. Podle něho ceny za silvestrovský pobyt za osobu ve Špindlerově Mlýně začínají na 750 korunách. "Průměr je ale okolo 1500 korun za osobu. Největší zájem je o týdenní pobyty. Pobytové balíčky na konci roku příliš nefrčí, tento týden je to hodně o diskotékách a party. V žádném případě by lidé ve Špindlu neměli spoléhat na last minute," řekl Jandura. Podle něho v posledních letech mezi rekreanty znovu roste počet Čechů, následují Poláci a Němci.

Vícehvězdičkové hotely mají ceny v tisících korun. Například špindlerovský hotel Harmony nabízí noc v jednolůžkovém pokoji v silvestrovském týdnu za 4500 korun, cena za dvojlůžkový pokoj je 7000 a za čtyřlůžkový 9750 korun.

Velký zájem o silvestrovské pobyty hlásí i Pec pod Sněžkou. "Co máme informace, tak je ze 100 procent plno. Hodně vyprodané to bylo už před měsícem. Zájem o silvestrovské pobyty je tradičně velký," řekla Lýdie Češková z Infocentra Turista v Peci pod Sněžkou.

Kdo na poslední chvíli usiluje o silvestrovský pobyt v krkonošských horských střediscích, větší šanci má v okolních obcích. "Měli jsme tu teď jednu nabídku na ubytování z Dolních Albeřic, tam šlo o silvestrovský pobyt za 750 korun s polopenzí. Do Pece pod Sněžkou je to ale docela daleko a ubytování je v chalupě," uvedla Češková.

Výrazný zájem o silvestrovské pobyty hlásí i ubytovatelé v Orlických horách. "O silvestrovském víkendu od pátku do pondělí máme stoprocentní obsazenost, jinak je plno asi tak z 90 procent. Jezdí k nám na Silvestra stálá klientela, která si to rezervuje rok dopředu," řekla Markéta Ducháčková z Hotelu Praha v Deštném Orlických horách. Hotel, který je přes cestu pod hlavní sjezdovkou, disponuje asi 35 lůžky.