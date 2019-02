Jeseníky mají stále dostatek sněhu, plné jsou díky jarním prázdninám.

Dostatek sněhu i nadále nabízejí lyžařům nejvyšší moravskoslezské hory Jeseníky. S oblevou se potýkají spíše níže položené areály, ve vyšších polohách mají sněhových zásob dostatek. I přesto však vyhlížejí provozovatelé středisek předpovědi vysokých teplot na mnoha místech s obavami. Do hor mohou vyrazit také běžkaři, udržovaná je běžecká magistrála na vrcholcích, ale běžkaři si užijí i v bílých stopách v níže položených oblastech.

"Na Ovčárně ve 1300 metrech máme nyní nula stupňů, je zataženo a mírná mlha. Přetrvává nám lavinový stupeň číslo dvě. Je tady kolem 150 centimetrů sněhu, v oblasti Velkého Kotle je nafoukaných místy až čtyři metry sněhu. Areál Figura je plně v provozu, běžkařské stopy se stále protahují, neustále se udržuje stopa mezi Červenohorským sedlem a Ovčárnou," řekl dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Lyžařské středisko na Ovčárně, které je nejvýše položeným areálem v ČR, oblevě zatím odolává. "O oblevě se ještě nedá mluvit, ještě jsme se na ni nedostali, přes noc se totiž teploty sníží na minus jeden až dva stupně. Pokud to bude ale přetrvávat, obleva určitě přijde," doplnil dispečer. Dodal, že jarní prázdniny návštěvnosti pomáhají, chaty jsou plné a dostatek lidí je na sjezdovkách i ve stopách.

Na Červenohorském sedle se drží teploty již těsně nad nulou, sněhu má však středisko dost - více něž metrovou pokrývku na sjezdovkách. "Na svazích je silná vrstva sněhu a svahy jsou upravené," uvedli zástupci areálu na svých stránkách.

V níže položených areálech vyhlížejí výkyvy teplot s obavami. "Počasí se pro nás začíná horšit, otepluje se, v neděli 17. února má být na Přemyslově až devět stupňů, tak uvidíme, co to udělá. Sněhu máme zatím dost. Máme vše v provozu, v rámci brněnských prázdnin je to nyní docela masakr, sjezdové tratě dostávají zabrat. Musíme vydržet do soboty, pak jsou tam teplotní skoky až na devět stupňů, od čtvrtka by měly teploty už zase spadnout," řekl Jiří Podzimek z lyžařského areálu Přemyslov.

Nadále se lyžuje i v nejníže položených střediscích, kde však sníh s nárůstem teplot už dostává zabrat. Vleky jsou v provozu například v Hlubočkách u Olomouce, ale i v nedaleké Hrubé Vodě, kde se teploty ráno pohybovaly kolem tří stupňů nad nulou. Lyžuje se také v Kladkách na Prostějovsku, kvůli velkému tání však zde museli odložit nedělní závod Kladecká lyže, stojí na stránkách areálu.