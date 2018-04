Kam na pálení čarodějnic a prvního máje?

Filipojakubská noc neboli pálení čarodějnic se dnes 30. dubna slaví po celém Česku. Pokud ještě nemáte plány na večer, přinášíme vám několik tipů na akce. V předvečer prvního máje se bude pálit oheň například v Krumlově, Krkonoších, Ostravě nebo na Rozkoši. Zamilované programy na první květnový den - a svátek práce - nabídne většina měst.



Pálení čarodějnic



Čarodějnice si dají sraz třeba v Zoo Plzeň, kde se bude následující den slavit i první máj. To samé platí i pro jihočeský Český Krumlov, který nabízí dvoudenní program zcela zdarma. Pro milovníky památek - pálení čarodějnic pořádá hrad Házmburk, zámek v Moravské Třebové i Slezskoostravský hrad.



Krkonošské čarodějky mají sraz na Stezce korunami stromů v Janských lázních a čarovat se bude i v Telči nebo v zoologické zahradě v Brně.



Svátek zamilovaných



První máj - tedy den zamilovaných, se dá trávit i jinak, než jen líbáním pod rozkvetlou třešní. Třeba Štefánikova hvězdárna na Petříně láká na pozorování oblohy, zatímco v Benešově u Prahy se bude konat 25. staročeský jarmark. Město Tábor láká milovníky čokolády, lega a filmů na výhodnou "trojvstupenku" do místních muzeí.

Ve Znojmě 1. května startují Májové slavnosti plné gastronomie, hudby a samozřejmě vína; ve Veselí nad Moravou zahájí plavební sezonu na Baťově kanálu a Plzeň přivítá příznivce motorek v rámci prvomájové vyjížďky. Dále pak autoveteráni si dají o volnu sraz na hradě Veveří, Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou otevírá novou expozici ke 100. výročí Československa a do Muzea Karla Zemana v Praze bude vstup doslova za hubičku.



Zajímavý program o prvním květnovém dni nabízí i zoologické zahrady. V Ústí nad Labem se bude slavit Ptačí den, Zoo Hluboká pořádá May Day a (nejen) zamilovaný program nabízí i ostravská zoo, kde vám dají volnou vstupenku za to, když donesete vysloužilý elektrospotřebič.