Kroměříž ovládne masopustní veselí. Doplní ho jarmark

Masopustní veselí ovládne v sobotu centrum Kroměříže. Městem projde průvod maškar a Hanácké náměstí bude následně hostit jarmark. V pondělí to řekl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

"Masopust patří k tradičním zvykům. Jsem velmi rád, že si tento veselý svátek budou moci užít také obyvatelé Kroměříže," uvedl starosta Jaroslav Němec (ANO), který v 9.50 jarmark zahájí.

Program připravuje Dům kultury a Středisko volného času Šipka. Právě od něj v 9.00 vyrazí maškarní průvod, který se za doprovodu kapely Zdounečanka přesune na Hanácké náměstí. Maškary budou poté pokračovat ve své pouti městem, jarmark na Hanáckém náměstí potrvá celý den. Ve stáncích lidé najdou řemeslné výrobky, studené i horké nápoje, zabijačkové speciality, guláš, koláče, masopustní koblihy, domácí sýry a uzeniny, ale i raw zákusky a mrkvové dorty.

V 10.00 na Hanáckém náměstí začne také doprovodný program. Představí se cimbálová muzika Kunovjané a ve 14.00 a 15.00 lidé uvidí i dvě vystoupení kejklíře Jonáše. Vstup na akci je zdarma.

Masopust od pradávna provázela zábava a hojná konzumace dobrého jídla a pití. Začínal už svátkem Tří králů a pokračoval až do Popeleční středy, kterou začíná čtyřicetidenní půst do Velikonoc. O masopustu se v každém domě smažily koblihy či boží milosti, které v tomto období tradičně patřily do jídelníčku.

Masopust vždy vrcholil obřadními obchůzkami a rejem maškar, v jehož čele byl medvěd doprovázený dalšími rozmanitými postavami. Obyčeje dodržované o masopustu se v jednotlivých oblastech lišily. Takřka všude ale období radosti a veselí uzavírala večerní zábava, která vrcholila pochováváním basy na znamení toho, že radovánky skončily a začíná dlouhé období půstu.