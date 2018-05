Kulturní sezona v Lokti nabídne koncerty, motokros i historické trhy

Letošní kulturní sezona v Lokti bude čítat desítky akcí. Součástí budou koncerty různých žánrů, opera a muzikál, akce pro děti nebo historické trhy. Už na nadcházející sobotu připravilo město muzikantskou a muzejní noc, kdy se otevře sedm muzeí po celém městě a živá hudba bude hrát v kavárnách a restauracích. Oznámil to místostarosta Lokte Petr Zahradníček.

"Stěžejní akce jsou jednak letní slavnosti v červenci. Pak to bude velká akce, kterou pořádá Karlovarský kraj v amfiteátru ke 100 letům od vzniku československého státu. To je velmi důležitá nová akce, bude 2.června. Dále je to mistrovství světa v motokrosu, to bude v červenci. Samozřejmě na podzim vinobraní a v zimě tradiční vánoční trhy," popsal Zahradníček.

Sezonu v přírodním amfiteátru zahájí 19. května Loket Dance Party s hity 90. let. Vystoupí Kate Ryan, BrooklynBounce nebo Verona. "Program v amfiteátru jsme rozšířili na 27 akcí během léta. Ta pestrost je takzvaně od dechovky až po metal. Díky tomu se daří lákat i návštěvníky z jiných krajů," řekl Vladimír Suchan z pořadatelské agentury Vlny. Mezi vrcholy sezony v amfiteátru bude podle něj patřit například koncert k 50. výročí kapely Jethro Tull nebo opera Giuseppe Verdiho Nabucco. Na řadu akcí láká návštěvníky také loketský hrad, který je nejnavštěvovanější památkou v Karlovarském kraji.

V souvislosti s kulturní sezonou chce Loket letos vylepšit i systém parkování. Přibývat by mělo především odstavných ploch na okraji města.