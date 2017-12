Lyžařské areály v Moravskoslezském kraji lákají návštěvníky

Lyžařský areál Ski Mezivodí v Beskydech zahájil sezonu. Vleky jezdí i ve středisku v obci Bílá na Frýdecko-Místecku či Skalka v Ostravě. Naopak přes Vánoce a na Nový rok se nebude lyžovat v Mostech u Jablunkova. Provozovatelé tamního areálu bojují s nedostatkem sněhu.

"Dnes jsme spustili dva hlavní vleky. Technickým sněhem jsou pokryté dvě nejdelší sjezdovky. Celkem na nich máme v průměru 50 centimetrů sněhu. V provozu budeme i na Štědrý den, a to do 13 hodin," uvedl provozovatel areálu Ski Mezivodí Zbyněk Žák. Podle něj by sníh na sjezdovkách měl vydržet i současné oteplení.

Už od poloviny prosince je v provozu areál v Bílé. I tam se bude lyžovat v neděli, řekl provozovatel střediska Jaroslav Vrzgula. Do 13 hodin bude v provozu sedačková lanovka a jeden vlek. Lyžaři budou mít k dispozici celkem čtyři sjezdovky. Otevřený je už i ostravský areál Skalka, kde jezdí dva vleky a na sjezdovce je 40 centimetrů sněhu.

Naopak ekonomickou ztrátu už počítají provozovatelé vleků ve Ski areálu Mosty u Jablunkova. "Mrazivé počasí nás zatím jen obcházelo. Máme málo technického sněhu. Nemůžeme ho rozhrnout na sjezdovky. Potřebujeme ještě několik mrazivých dnů a nocí," postěžoval si správce areálu Jaroslav Bojko.

Podle něj skutečnost, že se vleky nerozjely na Vánoce, bude znamenat ekonomickou ztrátu až 20 procent. "Vánoce a týden po nich a Nový rok jsou pro nás nejdůležitější období v sezoně. Lidé mají volno. Sezona začíná a chtějí lyžovat. To, co nyní ztratíme, už do konce zimy nestihneme dohnat," řekl.