Na pstruhy i jesetery. Mrazivé počasí láká rybáře k lovu na dírkách

Mrazivé počasí láká rybáře v Boršicích na Uherskohradišťsku k takzvanému lovu na dírkách. Především o víkendech je místní rybník Halda v obležení zájemců, kteří se pokoušejí ulovit pstruhy či jesetery v otvorech o průměru 15 centimetrů vyvrtaných do ledu. Neobvyklý způsob lovu, který má tradici ve Skandinávii, Kanadě či Rusku, si lidé na rybníku mohou vyzkoušet už od začátku ledna. "Do vody jsme vysadili přes pět metráků ryb," řekl provozovatel areálu Marek Hlaváček.

"Praktikujeme to už pátý rok, jsme ale samozřejmě ovlivněni počasím. Loni jsme naměřili led 32 centimetrů, ale nepodařilo se nám sehnat pstruhy, protože zamrzly veškeré okolní sádky. Letos už jsme to pojistili dřív," uvedl Hlaváček. Kromě 400 kilogramů tržních pstruhů o váze kolem 500 gramů bylo podle něj do rybníka vysazeno také 100 kilogramů generačních pstruhů o váze od tří do šesti kilogramů a 20 jeseterů.

V mrazech, kdy rtuť teploměru klesá pod 10 stupňů Celsia, však nedokáže každý rybář u vody strávit více než několik minut. "Je potřeba se hodně teple obléct. A když si vezmete půllitr nebo svařák, vydržíte i celé odpoledne. Samozřejmě také záleží na tom, jak ryby berou," uvedl Martin Hlaváček, který k rybníku chodí pravidelně.

Největší kousek, který se mu zatím podařilo ulovit, měl 550 gramů. Zabrala mu ale i mnohem větší ryba. "Než jsem stačil přiběhnout, stáhla mi udičku pod led. Chytali jsme ji až u mola," usmál se Martin Hlaváček.

Letošním rekordmanem je však rybář, který před třemi týdny spolu se dvěma kolegy chytil za den 64 pstruhů. "Někteří mají štěstí, jiní ne. Jsou rybáři, které z neustálého tahání pstruhů už bolí ruky," řekl Hlaváček. O víkendu se podle něj u rybníka vystřídají i desítky rybářů. K lovu na soukromém revíru je však třeba si dopředu zakoupit povolenku.

Aktuálně má led na rybníku tloušťku deset až 12 centimetrů. Otvory v něm rybáři dělají speciálním vrtákem. Ledové škraloupy, které se v otvorech tvoří, pak musejí vybírat naběračkami nebo lžícemi. Ryby loví na kukuřici, moučné červy, nástražní rybičky nebo twistery, tedy gumové nástrahy imitující pohyb živých rybiček.