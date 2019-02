Odstartoval tradiční benátský karneval. Letošním tématem je Měsíc

Světelnou projekcí a akrobatickými čísly na gondolách začal v sobotu v italských Benátkách tradiční karneval, jehož úvodní akci nazvali organizátoři Blame the Moon (Na vině je Měsíc) s odkazem na letošní 50. výročí přistání člověka na Měsíci. Festivalové veselí plné rejů masek a improvizovaných divadelních představení potrvá v romantickém městě na laguně do 5. března.

Akrobatická vystoupení na loďkách plujících po jednom z benátských kanálů provázela hudba a světelná show připomínající Měsíc či půlměsíc. Zahajovací oslava na vodě, kterou benátský karneval začíná tradičně každý rok, má pokračovat v neděli.

Hlavní část programu odstartuje příští víkend na náměstí svatého Marka, kde se v neděli uskuteční tradiční Let anděla. Při něm se z 99 metrů vysoké zvonice Campanila snáší dolů dívka v kostýmu. Letos se čeká Dvojitý let anděla, respektive let dvou andělů, informovala místní média.

Karneval ve městě, které se rozkládá na více než stovce ostrovů a ostrůvků spojených asi 400 mosty, provází řada improvizovaných divadelních představení, která se konají v tamních divadlech i v ulicích.

Benátský karneval vznikl zřejmě jako oslava vítězství Benátské republiky nad sousední Aquileiou v roce 1162. Oslavy Benátčanů na náměstí svatého Marka se každoročně rozrůstaly, až se staly světově známou tradicí. Koncem 18. století byl karneval z popudu Vatikánu zvláštním výnosem proti pokleslým mravům zrušen; zprvu nevinné hry se závody lodí se totiž mnohdy zvrhávaly ve frivolní orgie. Obnoven byl až v roce 1979.