Plzeň v létě opět uspořádá festival bezpilotního létání s drony

Plzeň na léto chystá čtvrtý ročník přehlídky bezpilotního létání DronFest. Návštěvníky čeká veletrh dronů, přednášky i exhibiční závody dronů v jediné městské aréně v ČR určené pro takzvané FPV závody (first person view), kdy závodníci soutěží s brýlemi, v nichž vidí projekci z kamery umístěné na dronu. Organizátoři také vyhlašují dvě soutěže - DronApp o nejlepší aplikaci pro drony a FotkaFilm o nejlepší fotografii a video pořízené pomocí dronu. Festival patří podle pořadatelů mezi největší akce svého druhu na světě. Koná se první červnový víkend a vstup na něj je zdarma, řekl primátor Martin Baxa (ODS).

"V Plzni máme velmi kvalitní základnu pro technologie spojené s bezpilotním létáním," řekl. DronFest představuje zábavnou formou drony a jejich využití široké veřejnosti. Za poslední tři roky ho navštívilo přes 19 tisíc lidí. "Jde o jedinečnou příležitost vidět na jednom místě velké osobnosti bezpilotního létání, nejvýznamnější výrobce dronů a exkluzivní zahraniční hosty, doplnil primátor.

Akci pořádá městská organizace Správa informačních technologií města Plzně (SIT), která sama vlastní flotilu dronů a využívá je pro nejrůznější účely pro město a v případě potřeby spolupracuje také s hasiči či policií. Spolupracuje i s vítězi vyhlašovaných soutěží. Do DronApp se mohou přihlásit studenti do 30 let s nápadem konstrukčního nebo inovačního řešení, aplikace, designu a podobně. Předloňský vítěz, devatenáctiletý student ČVUT v Praze Petr Šíma, díky vítězství v soutěži spolupracuje s Plzní dodnes. "Aktuálně vyvíjím pro SIT aplikaci, která bude sloužit k přesnému měření, konkrétně v rámci inspekce mostů," uvedl.

"Program DronFestu nabídne například vyprávění Petra Jana Juračky o cestování s drony, přijede také úspěšný fotograf Radim Kolibík nebo herec a režisér Antonín Procházka mladší, který vezme diváky do zákulisí filmového průmyslu," řekl ředitel SIT Luděk Šantora.