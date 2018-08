Po prázdninách znovu na dostihy

Podrobnosti k akci



Doprovodný program pro děti: Jízdy na ponících zdarma, venkovní hřiště s atrakcemi (trampolíny, kolotoč), krytý dětský koutek v přízemí tribuny.



Dále: Sázky na dostihy, restaurace, stánkové občerstvení. Hlediště tribuny (kompletně k sezení) je kryté proti nepřízni počasí.



Doprava:



Vlak: Linka S7 z Hlavního a Smíchovského nádraží, také z opačného směru z Berouna. Intervaly jednotlivých spojů jsou pouze 30 minut.



Autobus: Linka 244 ze Smíchovského nádraží.



Auto: Parkoviště u závodiště, kapacita 600 vozů (parkovné 100 Kč).



Vstupné:



Dospělá osoba: 150 Kč Do 18 let, studenti do 26 let, senioři nad 60 let: 100 Kč Do 15 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP-P, držitelé platného plnocenného (3650 Kč) ročního/každodenního kuponu pražské MHD: zdarma