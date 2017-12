Přerov čeká tradiční recesistická show otužilců

Do Přerova se na Silvestra chystají desítky otužilců z celé Moravy. V kostýmech a s parukami na hlavách se při plavbě v řece Bečvě rozloučí s letošním rokem. I letos bude mít jejich show nádech recese - kostýmy i tance si borci i jejich partnerky připravují týdny dopředu. Jejich kreace každoročně sleduje z břehů Bečvy až 2 tisíce Přerovanů. Silvestrovský program bude poté ve městě pokračovat na náměstí.

Akce má v Přerově u tamní sokolovny dlouholetou tradici, letos se bude konat již po osmačtyřicáté. "Silvestrovská plavecká show je vždy také vzpomínkou na přemožitele kanálu La Manche, prvního Čechoslováka Františka Venclovského. Pozváni jsou otužilci a dálkoví zimní plavci z celé Moravy a Čech. Počítáme, že přijede 30 až 40 lidí, ta tradice je tady veliká," řekl za organizátory Bohuslav Přidal.

Řeka Bečva chystá otužilcům každoročně jiné podmínky. Loni byly mrazivé - teplota se pohybovala zhruba čtyři stupně pod bodem mrazu a voda měla nula stupňů, takže hasiči a potápěči museli z hladiny Bečvy nejprve odstranit ledový příkrov, aby plavci mohli udělat několik temp a uprostřed řeky si tradičně zatančit a zadovádět.

Do Přerova přijíždějí pravidelně otužilci z Ostravska, Frýdku-Místku i Brna. Na kostýmech si každoročně dávají pečlivě záležet. Loni se do řeky Bečvy vrhli například v kostýmech Julia Caesara, zlaté rybky, lidojedů či mořské panny. Mezi účastníky byla i veselá úřednice, která s sebou do ledové vody vzala šanon s výsledky kontrol zaměřených na EET, kotle a kouření v restauracích. "Otužilci akci pojímají opravdu silvestrovsky. Vyhlašuje se i nejhezčí maska," připomněl Přidal.

Plavecká show startuje na Silvestra ve 14 hodin. O hodinu později mohou Přerované sledovat na Masarykově náměstí na velkoplošné obrazovce legendární ruskou pohádku Mrazík. V 18 hodin na náměstí startuje Silvestrovská retro párty. "Na obrazovce budou záběry ze starých a stále velmi oblíbených televizních Silvestrů, pouštět budeme videoklipy tanečních písniček. Retro zábava bude končit ve 21 hodin," uvedl Petr Ilgner, který letos v Přerově organizuje vánoční oslavy.

Přerov rok 2018 přivítá ohňostrojem 1. ledna od 18 hodin nad řekou Bečvou. Trvat má 11 minut a jeho autor Pavel Novák jej pojmenoval Hvězdné nebe. Ohňostroj bude rozdělen na tři části, které dostaly názvy Nikdy zpět dolů, Let a Hvězdné nebe. Odpalován bude z osmi pozic, město za pyrotechnickou show zaplatí 100 tisíc korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová.