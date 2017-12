Převážně nevážně! Pozoruhodné oslavy příchodu nového roku

Příchod nového roku slaví lidé na celém světě různými způsoby. Silvestrovské tradice mají často zvláštní podobu, pojďme se podívat na ty nejzajímavější novoroční zvyky z blízkých i dalekých krajů.



Španělsko: 12 vinných hroznů



Novoroční tradicí je ve Španělsku pojídání vinných hroznů. Pokud si jich o půlnoci nacpete do pusy dvanáct, čeká vás v novém roce štěstí.



Japonsko: 108 zazvonění



Dle buddhistické tradice Japonci na Nový rok zvoní na zvony. Pokud zazvoní 108krát, přinese jim tento zvyk očistu.



Bolívie: mince ve sladkostech



V jihoamerické zemi je tradicí zapékat drobné mince do sladkého pečiva. Ten, kdo je najde, bude mít v následujícím roce štěstí - pokud do nich tedy omylem nekousne.



Dánsko: skok do nového roku



Na silvestra si Dánové vždy vylezou na židli, a jakmile odbije půlnoc, skočí ze židle přímo do nového roku.



Kolumbie: den s kufrem



Ten, kdo doufá, že bude v novém roce co nejvíce cestovat, musí na Nový rok v Kolumbii chodit celý den s cestovním zavazadlem či kufrem.



Peru: rvačka



Při novoročním rituálu Takanakuy se obyvatelé provincie Chumbivilcas vždy pěkně porvou. Vyřeší tak své spory z uplynulého roku a do toho nového vstoupí s čistou hlavou.



Panama: pálení panáků



Pro štěstí a úspěch v novém roce je v malé středoamerické zemi zvykem pálit panáky s podobou známých osobností.



Estonsko: přejídání se



Na nový rok je v Estonsku zvykem nacpat se až k prasknutí dobrým jídlem. Lidé zde na silvestra jedí rovnou sedmkrát.



Belgie: přání zvířatům



Farmáři v Belgii na silvestra nezapomínají na svá hospodářská zvířata. Tradicí je popřát svým kravám vše nejlepší do nového roku.

Česká republika: přípitek šampaňským



Symboly silvestra po Česku jsou jednoznačně novoroční polibek a lahev sektu. Šumivé víno si otevře skoro 9 z 10 Čechů, tradiční Bohemia Sekt pak volí hned 84 % z nich.