Restauraci pro myši doplnilo knihkupectví a divadlo

Před rokem se v jedné z ulic v jihošvédském městě Malmö zničehonic objevila miniaturní restaurace pro myši a hned vedle ní obchůdek určený pro drobné hlodavce. Roztomilý výtvor umělců skupiny AnonyMouse, která svým názvem odkazuje na hackerskou skupinu Anonymous a anglický výraz pro myš, zaujal světová média a jeho fotografie byly hojně sdíleny na sociálních sítích. Letos se myši v Malmö před Vánocemi dočkaly dalších dvou přírůstků - maličkého knihkupectví a divadla, napsal list The Local.

Zatímco italská restaurace s názvem Il Topolino (Mickey Mouse) láká myši na italské, francouzské a švýcarské sýry a také na slané a sladké sušenky, francouzský obchůdek Noix de Vie nabízí zákazníkům oříšky, které jsou vystavené i ve výloze. Před restaurací je k posezení stolek, o budovu stojí opřené kolo a na fasádě nechybí symbol skupiny AnonyMouse.

Obě atrakce, které si kolemjdoucí nadšeně fotografují, vznikly loni v prosinci, pak se ale autoři drobných streetartových děl na chvíli odmlčeli. V květnu zveřejnili umělci snímky z myšího zábavního parku (amousment park) Tjoffsans Tivoli a v září se mohlo radovat z myších miniatur jihošvédské město Boraas.

V předvánočním čase se pak autoři, kteří se spíš než za umělce označují za "nadšené amatéry", vrátili do Malmö. Na adrese Amiralsgatan 7 vzniklo pro myši knihkupectví a divadlo a skupina AnonyMouse na internetu vyzývá, aby se lidé u myších domečků zastavili a pomohli je vánočně vyzdobit.

"Nápad vytvořit scenérie pro myši vznikl v březnu 2016 a inspirací byly knihy Astrid Lindgrenové a filmy Walta Disneye. Většina dětí si v jistém věku ráda představuje, že paralelně s tím naším světem existuje svět, kde žijí malá zvířátka podobným životem, jako žijeme my. A podle ohlasů na naše díla se zdá, že jistý počet dospělých to cítí stejně," uvedli tvůrci.

Loving this mice bookshop by @Anonymouse_mmx on Amiralsgatan! I was so gutted I missed out on the last pop-up of mouse establishments, so I'm over the moon that there's a new one just before Christmas! Also, can you spot the Best in Malmö poster 😜🇸🇪🐀 pic.twitter.com/axz79REQAu