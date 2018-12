Scrabble - oblíbená zábava Alžběty II. nebo Jarka Nohavici.

Vyhazov architekta Alfreda Moshera Buttse z práce během velké hospodářské krize v USA stál u zrodu jedné z nejpopulárnějších deskových her, kterou si rádi zahrají členové britské královské rodiny, herec Mel Gibson nebo například písničkář Jarek Nohavica. Butts byl milovníkem her, kostky ale neměl rád, protože to bylo o štěstí, šachy zase byly podle něho náročné pro obyčejného člověka. A tak vymyslel hru s písmenky Scrabble, u které se musí přemýšlet a i náhoda v ní hraje svou roli. Dlouho ale se svým nápadem nemohl prorazit. Do prodeje se hra dostala před 70 lety, 16. prosince 1948 a nyní se prodává ve více než 30 jazykových verzích.

Butts (1899-1993) pocházel z městečka Poughkeepsie, které se nachází ve státě New York. Jeho prvním vynálezem byla hra Lexico, ve které hráči (podobně jako v pozdějším Scrabblu) získávali počet bodů úměrně s délkou a složitostí jimi vytvořeného slova. Lexico se hrála ještě bez desky. Bodování jednotlivých písmen založil na četnosti jejich výskytu v běžném textu, k čemuž Buttsovi posloužily články deníku The New York Times.

Butts poté neúspěšně požádal o patent a hru nabídl několika výrobcům her, kteří ho také odmítli. Nadšený vynálezce a hráč se ale nedal odradit a hru vyráběl sám. Na konci 30. let k písmenkům přidal i hrací desku, na které se slova spojovala na principu křížovky. Z Lexika se stal Criss-Cross a později Criss-Cross Words, který se ale stále nemohl uchytit na trhu a Butts se na čas vrátil ke své profesi architekta.

Nakonec to ale Buttsovi nedalo a obrátil se na svého přítele Jamese Brunota s žádostí o pomoc. Brunot byl vášnivým hráčem předchozích her z dílny Buttse, který nakonec povolil Brunotovi hru vyrábět. Ten ji ještě zdokonalil, počátkem prosince získal patent a v polovině prosince 1948 se hra Scrabble, jak ji Brunot pojmenoval, objevila na trhu.

Scrabblu se poté stále nedařilo naplno prosadit na trhu, patent měnil majitele, kteří fúzovali nebo bankrotovali, a v současnosti hru Scrabble vyrábějí a prodávají dva hračkářští obři, společnosti Mattel a Hasbro.

Dnes už klasická slovní hra na principu tvorby křížovky je určená pro dva až čtyři hráče, kteří musejí využít co nejlépe svých sedm náhodně vytažených písmen k tvorbě slov na herním plánu. Slova musejí navazovat na ta dříve umístěná jako v křížovce a za každé uplatněné písmeno získá hráč počet bodů přiměřený četnosti výskytu písmene v češtině. Některá políčka na plánu jsou navíc bodově zvýhodněna. Hráči si během hry nabírají další kameny s písmeny z pytlíku a vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Scrabble se nyní prodává ve více než 30 jazykových verzích a po celém světě se ho dosud prodalo přes 150 milionů. Podle statistik jen v USA patří k vybavení každé třetí domácnosti. Po světě existují desítky tisíc klubů scrabblu, koná se mistrovství světa a řada národních šampionátů a dalších turnajů a podle údajů společnosti Hasbro se po celém světě začne každou hodinu hrát 30 000 partií scrabblu.

Česká verze hry se na trhu poprvé objevila v roce 1994. O tři roky později se stal vítězem čtvrtého mistrovství České republiky ve hře scrabble zpěvák Jaromír Nohavica. "Klidně se může stát, že dvanáctiletá holčička porazí svého otce, který pak prohraje se sedmdesátiletou babičkou. V tom je to kouzlo," řekl kdysi Nohavica o své oblíbené hře. V roce 1997 také vznikla Česká asociace Scrabble.

Vzhledem ke své oblíbenosti a všeobecné známosti se scrabble často vyskytuje i v popkulturních odkazech. K vidění byl například v populárních televizních seriálech Sopranovi a Simpsonovi či ve filmu Rosemary má děťátko.