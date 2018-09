Správné stolování a chování. Zámek Lešná láká na speciální prohlídky

Zámek Lešná v areálu zlínské zoologické zahrady připravil na víkend akci nazvanou Království etikety. Děti se při ní učí pravidlům stolování a společenskému chování, při speciálních prohlídkách budou plnit zábavné úkoly, sdělila v tiskové zprávě mluvčí zoo Romana Bujáčková. Děti po úspěšném absolvování získají řád Mistra Etikety.

"Nápad na Království etikety vzešel ze zájmu samotných návštěvníků zoo. Naše letošní novinka Prohlídky zámku s výukou etikety, určená pro školní skupiny, se totiž stala velmi populární. A lidé nám začali volat, že by 'výuku etikety' chtěli navštívit i jako rodina. Připravili jsme proto ještě o něco hravější formu prohlídek v rámci naší tradiční zářijové akce Pohádkový zámek a vytvoříme u nás Království etikety," uvedla Bujáčková.

Návštěvníci se v interiérech zámku přenesou do pohádkového království, kde vládne král Ludvík. "Trápí ho rozmazlená dcera princezna Koloběžka. Princezna porušuje snad všechna pravidla slušného chování, prohání se po celém zámku na koloběžce a před králem se schválně schovává. Navíc má přijet vzácná návštěva, bohatá tetička Mildred, která velmi úzkostně dbá na ty nejpřísnější pravidla etikety. Král se bojí, aby mu dcerka neudělala ostudu, a tak prosí děti, aby mu společně s průvodkyní pomohly princeznu Koloběžku najít a napravit její chování," uvedla Bujáčková.

Speciální prohlídky zámku se konají v sobotu a neděli od 09.30 do 17.00, v půlhodinových intervalech. Program je vhodný pro děti od tří do 12 let. Návštěvníci si mohou objednat termíny na e-mailu divilkova@zoozlin.eu.

Zámek Lešná je památkově chráněný, dostavěn byl v roce 1893.