Tanec Praha znovu zahájí choreografka An Un-me inscenací plnou barev

S dalším představením plným barev, střídání mužského a ženského principu a především obrovské energie přijede na mezinárodní festival Tanec Praha znovu korejská choreografka An Un-me (Eun-Me Ahn). Loni v závěru festivalu nadchla publikum dílem Dancing Grandmothers a letos festival 3. až 5. června zahájí v Divadle Ponec představením Let Me Change Your Name. Se svým souborem se v rámci evropské cesty zastavila v Praze a novinářům předvedla část své choreografie.

Poté hovořila o své velké zálibě v barvách, o tom, jak jí především na evropských ulicích chybějí. "Barvy byly to, co mě přivedlo k tanci, když jsem jako pětiletá viděla tanečníky tradičních tanců v jejich pestrých oděvech," řekla. "Nestarám se tolik o techniku, mým cílem není ukázat, jak jsou tanečníci perfektní. Síla tance spočívá v budování lidského kontaktu, v tom, aby se lidé na sebe napojili a sdíleli se vzájemně. Tancovala jsem s babičkami, s teenagery, s lidmi zrakově postiženými a oni mě mnohé naučili. Já jsem je neučila nic, spíš šlo o vzájemné sídlení, sdíleli jsme naši moudrost a štěstí a navzájem jsme se podporovali. Vytvořili jsme spolu něco - a tomu já říkám tanec," řekla choreografka.

Na programu festivalu budou vedle hostů z Koreje soubory či tanečníci z Izraele, Francie, Itálie, Chorvatska, Polska či Rakouska. Nechybějí programy pro děti.

Jednatřicátý ročník festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha 2019 se bude konat 3. až 22. června v Praze a dalších 20 obcích a městech. Nejvýraznější počiny domácí taneční scény předtím ukáže 25. ročník festivalu Česká taneční platforma, který se bude konat od 1. do 4. dubna v Ponci, Studiu Alta, divadle Alfred ve dvoře, Centru současného umění DOX+, Malé dvoraně Veletržního paláce NG, La Fabrice a Studiu Hrdinů.

V programu se objeví mimo jiné dvě zahraniční koprodukce, které měly premiéru na loňském ročníku festivalu Tanec Praha - jde o Útočiště Farmy v jeskyni a inscenaci belgické choreografky Karine Pontiesové Same Same.