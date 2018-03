Vlakem tam, na kole zpět. České dráhy otevírají cyklopůjčovny

Velikonočním víkendem se opět otevírají cyklopůjčovny Českých drah (ČD). V Karlovarském kraji si budou lidé moci kola i elektrokola půjčit v šesti železničních stanicích a po domluvě dokonce v osmi stanicích. I pro letošní rok České dráhy chystají speciální cyklovlaky mezi Chebem a Karlovými Vary, informovala o tom mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Půjčovny provozují ČD ve stanicích Karlovy Vary, Karlovy Vary dolní nádraží, Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Aš a po předchozí domluvě je možné kola vypůjčit nebo vrátit také ve stanicích Sokolov a Nejdek. V provozu budou do 31. října.

Cyklopůjčovny ČD v Karlovarském kraji provozují České dráhy od roku 2011 za podpory Karlovarského kraje. "K dispozici jsou trekingová nebo horská kola v dámské i pánské verzi, dětské bicykly a elektrokola. V půjčovnách Cheb, Františkovy Lázně a Karlovy Vary dolní nádraží jsou v nabídce i koloběžky," popsala nabídku Pistoriusová.

Největší výhodou je, že cestující mohou vrátit kolo i jinde, než si ho půjčili. Na vybraných tratích lze přepravovat vypůjčené kolo zdarma, cyklovýlet je možné kombinovat s pěší turistikou a využít bezplatné úschovy v určených stanicích. Zájemcům nabízí dopravce kvalitní kola s předpisovou výbavou a pravidelným servisem. Při zapůjčení kola je nezbytné podepsat nájemní smlouvu, předložit dva osobní doklady (občanský, řidičský průkaz nebo např. In Kartu ČD), zaplatit půjčovné a složit vratnou kauci.

I letos pojedou cyklovlaky CYKLO OHŘE mezi Chebem a Karlovými Vary. Poprvé vyjedou 17. června, kdy je Den Cyklostezky Ohře, jezdit budou do 30. září. Vlaky pojedou jako spěšné, nebudou zajíždět do Chodova, a zastavovat budou ve stanicích a zastávkách kolem Cyklostezky Ohře. Vlak z Chebu vyjede v 8.55 a do Karlových Varů přijede v 9.45. V opačném směru z Karlových Varů vyjede v 10.00 a do Chebu přijede v 10.50. V soupravě pojede pět vagonů, zvýší se tedy počet míst k sezení i k přepravě kol.

V roce 2017 si zákazníci vypůjčili v celé síti půjčoven ČD 9 222 kol, ve srovnání s rokem 2016 je to o 1 154 výpůjček více. Mezi nejúspěšnější patřila už třetím rokem půjčovna v Praze-Smíchově, kde si lidé od dubna do října zapůjčili přes 900 kol. Tradičně největší zájem je v Jihočeském kraji (2 425 kol) a v Jihomoravském kraji (1 083 kol). V Karlovarské kraji to bylo 633 kol, tradičně největší zájem je v Karlových Varech (318) a v Chebu (95).