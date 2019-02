Začíná Ledová Praha, která zve děti zdarma do pražských muzeí a památek

Začíná akce Ledová Praha, díky které se děti podívají do neděle do vybraných muzeí a historických památek zdarma nebo za zlevněné vstupné. Do devatenáctého ročníku akce, kterou pořádá organizace Pionýr, se zapojilo zhruba 40 míst v Praze. V minulých letech možnosti prohlédnout si turisticky zajímavá místa v metropoli využilo 15 tisíc lidí. Letos organizátoři předpokládají podobný zájem.

K účasti je nutné si nejpozději 1. února vyzvednout na Ústředí Pionýra na Senovážném náměstí v Praze takzvanou Ledovou kartu, která je k dostání zdarma. Akce je určená zejména pro děti, ale pořadatelé počítají i s účastí dospělého doprovodu. Do některých míst má vstup zdarma i doprovod, jiné instituce stanovily zvýhodněné vstupné.

Zdarma se děti dostanou například do budov Národního muzea, Muzea Policie ČR, Galerie Rohlík, kde je k vidění výstava o taneční soutěži StarDance, Síně slávy českého fotbalu nebo do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Za zlevněné vstupné se účastníci podívají do Staroměstské radnice, muzea voskových figurín v Celetné ulici, Strahovského kláštera nebo do Galerie ocelových figurín.

Některá zajímavá místa přivítají pouze organizované skupiny, které se na akci přihlásily předem. Mezi ně patří například Vyšehrad, Mořský svět, Muzeum kostek nebo Království železnic. Bližší informace jsou na webu akce.