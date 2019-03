Žonglobalizace přiveze do Plzně vzdušnou akrobacii

Vzdušnou akrobacii v různých podobách přinese v polovině června do Plzně devátý ročník festivalu nového cirkusu nazvaný Žonglobalizace. Festival, jehož ústředním tématem bude letos stav beztíže, poprvé rozšíří svůj program do čtyř dnů, od 11. do 15. června. Divákům v Mlýnské strouze, Borském parku a v kulturním prostoru Moving station nabídne představení nového cirkusu, soutěže i různé pohybové workshopy. Veškerý program pod širým nebem bude pro veřejnost zdarma, řekla Irena Henzl Velichová z pořádajícího spolku Žonglér.

"Nový cirkus má podle nás velký potenciál jak pro diváky, tak pro jeho realizátory. Je to technika, která spojuje velmi náročné sportovní výkony, ale i umění, rytmiku, stavbu příběhu a je to i způsob, jak hezky oživit veřejný prostor," uvedla. Za dobu pořádání festivalu se organizátorům z plzeňského spolku Žonglér potvrdilo, že lidé mají zájem i o akci, která nenabízí klasické koncerty nebo představení, ale kombinaci pohybu venku na čerstvém vzduchu a sportovních a uměleckých zážitků. Zájemci si navíc mohou sami vyzkoušet aktivity a dovednosti, na které si troufnou.

Program festivalu, který je možné najít zde, nabídne dvě desítky aktivit a programů. "Máme tam závěsnou akrobacii na šálách a na zavěšeném kruhu, takzvaný aerial hoop, velmi oblíbená je akrojóga a párová akrobacie," řekla Henzl Velichová. Návštěvníci také uvidí nebo si vyzkoušejí jízdy i skoky na jednokolkách, hooping (točení s obručí), několik kategorií žonglování či provazochodectví 21. století, slackline. Na popruhu nataženém mezi dvěma pevnými body se nejen chodí, ale předvádějí se na něm i různé akrobatické skoky a triky.