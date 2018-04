Zoo Plzeň má první dvě zooknihovničky pro návštěvníky

První dvě zooknihovničky začaly sloužit návštěvníkům a čtenářům v plzeňské zoologické zahradě. Dřevěné knihovničky s prosklenými dvířky, které vypadají jako větší ptačí krmítko, nabízejí díky spolupráci zoo a Knihovny města Plzně desítky knížek se zvířecí a přírodovědnou tematikou, řekl mluvčí zahrady Martin Vobruba.

"V zahraničí v zoologických zahradách jsou podobné zooknihovničky už běžnou záležitostí. Záměrem je, aby lidé při návštěvě zoologické zahrady, při odpočinku nebo při občerstvení zároveň měli možnost prohlédnout si a pročíst knížky, které patří k tématu," uvedl. Jedna knihovnička je u dětského hřiště vedle amfiteátru a druhá na spodní terase sibiřského srubu, odkud je možné pozorovat tygry. První knihovnička obsahuje zejména dětské knihy zaměřené na přírodu, ve druhé jsou publikace určené spíše dospělým čtenářům.

Knihu si může vypůjčit každý návštěvník zoo. Po prohlédnutí či přečtení ji vrátí do knihovničky. Pokud by si ji výjimečně rozhodl odnést a pročíst až doma, může ji pak vrátit do kterékoli pobočky plzeňské knihovny.

Příruční knihovničky či knihobudky, kde si lidé mohou zdarma půjčit knížku, případně ji vyměnit za jinou, vznikají už několik let po celé ČR. V Plzni například před lety vznikla knihobudka v průjezdu Národopisného muzea, v nedalekých Dobřanech mají miniknihovničku s oddechovou literaturou u přírodního koupaliště Kotynka.