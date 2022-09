Zvěčněte kouzlo babího léta!

Podzimní příroda láká k zachycení jejích krás. Využít čarování babího léta však můžete nejen během vytváření krajinářských snímků. I při jiných fotografických žánrech se dá aplikovat široká paleta možností, které toto roční období nabízí. Co tedy na podzim fotit, aby bylo vaše album pestré jako listí stromů?

Zaostřeno na detail

Nejen barevné listí, ale také další typické plodiny patří k atmosféře podzimu. Mějte oči široce otevřené a objevujte zajímavé plodiny i struktury - a zaměřte na ně svůj objektiv. Mohou to být kaštany, ořechy, jeřabiny, houby, ozdobné dýně, žaludy, šípky, vřes... To vše se dá zachytit v detailu a díky hloubce ostrosti vypíchnout do popředí. Díky makrofotografii také můžete vytvářet ojedinělé abstrakce. Textura barevného listu, detail muchomůrky červené, dešťová kapka na šípku či krystalky jinovatky na podzimních plodech mohou při pohledu zblízka vizuálně působit neobvyklým dojmem. "Makrofotografie je podle mě asi nejvíce tvůrčí disciplína, protože si člověk může dělat, úplně co chce. Miluju všechny typy světla, barev i tvarů," říká lektor společnosti Nikon Petr Jan Juračka, který vytváří fotografie zejména na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Focení zblízka však vyžaduje potřebnou výbavu. "Makrofotografie je hodně technický obor, není možné jej fotit světelným objektivem," dodává Juračka. Přiblížit objekt můžete zoom objektivem, anebo makroobjektivem (zaostřovat na blízké detaily umožňuje například NIKKOR Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR).

Rekvizity a barevné listí uplatníte při portrétu i focení zvířat

Plodiny, jako jsou dýně, jablka či jeřabiny, lze využít také pro navázání podzimní atmosféry, ať už se budete pouštět do rodinného focení či zhotovení portrétu. V případě focení osob se nebojte ladit také oblečení či líčení do podzimních barev. Vesele působí rovněž snímky zvířat dovádějících v podzimním listí. Svého pejska, ale i děti přitom foťte od země. "Pokud chcete, aby malý pes více vynikl, zaberte ho z mírného podhledu!" radí profesionální fotografka zvířat Lucia Drietomská. K tomu vám skvěle poslouží fotoaparát s výklopným LCD displejem (například bezzrcadlovka Nikon Z50), díky kterému si nemusíte lehat na studenou zem, a přitom docílíte toho správného úhlu.

Flatlay foto s atmosférou podzimu

Výklopný displej se hodí také při focení takzvaných flatlay snímků, které seshora zachycují různé produkty v rozličných kompozicích a staly se hitem instagramových účtů. Výklopný displej umožňuje dobrou kontrolu nad celkem, aniž byste přitom museli balancovat na židli a dostávali se do nepříjemných poloh. Ani v tomto žánru nezapomeňte na podzimní rekvizity v podobě kaštanů, šípků, ořechů, šišek, listí a dalších propriet! Atmosféra babího léta je zaručena...

Food fotografii vévodí sezónní potraviny

Také kategorie food fotografií se v tomto ročním období halí do podzimního hávu. Vsaďte na sezónní potraviny v kuchyni i při focení. Jejich výhodou jsou krásné barvy - žlutá dýňová polévka či hrušky, červená řepa, švestkový koláč, různé odstíny jablek, k tomu sekané ořechy... To všechno je vynikající na talíři a zároveň velmi fotogenické! Foodstyling se navíc nevztahuje jen na samotný obsah talíře, ale i na jeho okolí, jako je prostírání, ubrousky, dřevěný stůl, dekorace, misky, hrnky... Pokud i toto prostředí a doplňky zvolíte v přírodních barvách, bude celek dokonale ladit oku!

Východ a západ slunce z ptačí perspektivy

Kdo by na podzim odolal pokušení zachytit pestrobarevnou krajinu! Zvláště krásné fotografie pak vznikají z ptačí perspektivy. Velkým hitem jsou snímky vytvořené za pomoci dronu, ale i výstup na rozhlednu či skálu může poskytnout neuvěřitelné výhledy. Při focení přitom dbejte na kompoziční pravidla. Veďte pohled pomocí linií a křivek, vyzkoušejte zlatý řez, rámování, rytmus i jeho porušení. Pokud je součástí krajiny řeka s lesklou hladinou, stromořadí nebo horská cesta plná zákrut, využijte je na fotce. Tyto linie vedou pohled diváka. Díky teleobjektivu pak můžete z výšky zaostřit na zajímavý detail. Samostatnou kapitolou jsou pak východy a západy slunce. Abyste se na ně mohli připravit, už dopředu si zjistěte, kdy a kde přesně začne slunce vykukovat nad horizont, nebo za něj naopak zacházet. Pomoci vám v tom může například web www.suncalc.org, kde si nastavíte na mapě bod, v němž se budete nacházet, a zobrazí se vám pozice východu i západu včetně času. Na místo dorazte dříve, abyste si stihli vše přichystat, a nezapomeňte si přibalit do batohu také stativ.

Obloha dotváří kompozici

Pohrát si v podzimní krajině můžete též se hrou světla a stínů - například vyfotit prosvícené barevné listy, paprsky pronikající z korun stromů anebo mezi mraky. "I tvary mraků jsou kompozičním prvkem a to, do jaké míry oblohu v expozici ztmavíte, nebo naopak přepálíte, vždy ovlivní celkovou barevnou vyváženost fotky," vysvětluje Filip Barták, školitel značky Nikon.