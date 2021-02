5 tipů, jak chránit svého psa před mrazem

Teploměr ukazuje pár stupňů pod nulou. Berete vodítko a vyrážíte ven se svým psím kamarádem na tradiční procházku. Ale věděli jste, že i oni potřebují správnou péči v tomto mrazivém období? Přinášíme pár tipů, jak zvládnout zimu a zároveň si užít zimní radovánky.

Nenechte je venku

Někdo má psa v bytě, někdo venku v boudě. Majitelé psů žijících venku by měli s každým stupněm pod nulou obměkčit svá srdce a poskytnout jim prostor garáže či chodby domu s dekami, kde je tepleji. Na druhou stranu jej neberte rovnou do obyváku ke krbu, aby pes nedostal teplotní šok. V případě, že s sebou berete psa na nákup a jste zvyklí ho nechat uvázaného venku, nechte ho raději doma v teple. V mrazivém počasí pes snadno nastydne a vy se pak můžete těšit na účet od veterináře.

Obleček jako nutnost

Rukavice, šála, čepice, teplý kabát a vyrážíte ven? Ale co oblékáte svému psovi, jestliže máte doma krátkosrsté plemeno, jako je například pražský krysařík, jezevčík, mops, ridgeback? Pro krátkosrstá plemena volte teplý a nepromokavý obleček, který bude zakrývat celá záda včetně beder. Předejdete prochladnutí. I přesto, že pořídíte obleček, omezte delší procházky a raději venčete častěji.

Nepodceňujte výživu

Tak jako v létě, i v zimě by se měla přizpůsobit strava. "V mrazivém období je psům chovaným venku důležité dávat krmivo bohaté na bílkoviny, vitaminy, minerály a tuky. U venkovních psů je ideální, když naberou i nějaké to kilo navíc, protože je tuk udržuje v teple. Když teploměr ukazuje minus, kontrolujte misky s vodou, aby nezamrzly," doporučuje Martin Pučálka, odborník na výživu psů a koček ze společnosti Krmiva Pučálka. V dnešní době existují i speciální termo misky. Pitný režim můžete podporovat tím, že budete granule zalévat trochou vody. "Na druhou stranu dávejte pozor na růst hmotnosti u psů žijících v bytě. Nedostatek pohybu venku se snadno projeví a může to pak zapříčinit obezitu či jiná onemocnění," varuje Pučálka.

Pečujte o tlapky

Mráz není jediným psím nepřítelem. Pro psy žijící ve městech jsou hlavním problémem osolené chodníky a cesty. Nechráněným tlapkám škodí. "Před odchodem z domu můžete psům namazat tlapky vazelínou, díky které sůl nepronikne do kůže. Po příchodu jen tlapky vlhkým hadříkem otřete. Anebo můžete pořídit speciální botičky, ve které bude psovi teplo a nedostane se tam sůl," doporučuje Martin Pučálka. Vazelínu snadno pořídíte v jakékoliv lékárně a váš čtyřnohý parťák vám poděkuje.

Předejděte nachlazení

Omezení delších procházek a obleček může pomoci zamezit prochladnutí. "Ideální je zapojit do každodenní výživy i přidání olejů, které jsou bohaté na omega 6 nenasycené masné kyseliny, vitaminy a minerály. Vyzkoušejte lososový, lněný, tresčí anebo i z ostropestřce. Celkově podpoří imunitu, ale i pomáhají při problémech se srstí a kůží," doporučuje Pučálka. Pokud ale vidíte, že pes zrovna netouží po procházce, nechte ho raději v teple domova. V případě, že pozorujete nachlazení anebo rýmu, vyzkoušet můžete jitrocelový sirup. Případně se rovnou vydejte raději k veterináři, než se z nachlazení stane zápal plic.