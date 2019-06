Do Ázerbájdžánu dorazili zubři z pražské a plzeňské zoo

Do národního parku Shahdag v Ázerbájdžánu dorazilo ve středu 12 zubrů včetně samice Prťky z Prahy a samce Ontaria z Plzně. Obě zoologické zahrady se podílí na projektu, který má navrátit zubry na Kavkaz. Zvířata se nyní adaptují v aklimatizačním prostoru, do národního parku o rozloze 130 tisíc hektarů budou vypuštěna na přelomu července a srpna. Informovala o tom mluvčí pražské zoo Lenka Pastorčáková.

"Již dříve jsme několik jedinců poskytli do NP Bieszczady v Polsku, ale Prťka by se měla stát jednou ze zakladatelek nově obnovené populace zubrů na Kavkaze," uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Na Kavkaze přežívali zubři v přírodě nejdéle, vyhubeni byli v polovině 20. let minulého století.

Prťka, pojmenovaná podle hlášky z filmu Sněženky a machři, vyrazila ze Zoo Praha do Ázerbajdžánu v březnu. Několik týdnů nejprve strávila v Tierparku Berlin, který zubry určené k transportu shromáždil. Poté byla společně s dalšími zubry z jiných evropských zoo letecky přepravena do Baku a odtamtud do národního parku Shahdag v severovýchodním Ázerbájdžánu.

Zubři jsou největšími suchozemskými obratlovci Evropy. Samci váží půl tuny až 920 kilogramů, samice 320 až 540 kilogramů. Ze tří geografických poddruhů zubra už dva vyhynuly - horský zubr kavkazský, kterého člověk vyhubil po první světové válce, a jemu příbuzný zubr karpatský, který vyhynul mnohem dříve. Přežívající zubr evropský v sobě nese geny dvou původních poddruhů.

Mezinárodní úsilí o záchranu zubrů začalo v roce 1923. Druh zachránilo několik posledních zvířat chovaných v zajetí. V roce 1932 byla v Berlíně založena Mezinárodní společnost pro záchranu zubra a vznikl první registr, později plemenná kniha. V roce 1953 žilo na světě 184 zubrů a započaly snahy o jejich návrat do přírody, poprvé v Bělověži v Polsku. Od poloviny 20. století byli zubři chováni také v zoologických zahradách a soukromých chovech. V ČR je kromě zoo zubr chován v několika oborách a v rezervaci Milovice na území bývalého vojenského prostoru.