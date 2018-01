FOTO: Zoo Brno ukázala lvíčata, snímky pořídil chovatel

Brněnská zoo ukázala první fotografie i krátké video narozených lvíčat, záběry pořídil chovatel, který nesl lvici žrádlo. Pokud mláďata přežijí kritické období, křest by se měl uskutečnit někdy na jaře. Jedno jméno vyberou návštěvníci, druhé zvolí kmotr, řekl vedoucí útvaru vnějších vztahů zahrady Michal Vaňáč. Lvi jsou v brněnské zoo teprve od loňského července.

Samice lva konžského Kivu porodila dvě mláďata v noci na 30. prosince, první přišlo na svět v 19.53, druhé ve 23.55. Jde o její první mláďata a první zkušenosti s mateřstvím, kritické období pro obě mláďata proto stále trvá. "Fotky i videa udělal chovatel, který nesl Kivu žrádlo. Měl na to jenom pár sekund. Mláďata se zatím se mají dobře, Kivu se o ně stará," uvedl Vaňáč.

Zhruba po dvou měsících po narození se dělá veterinární prohlídka, po ní bude zahrada znát i pohlaví lvíčat. Její přesný termín zoo ještě nestanovila. "Kivu dostává normálně žrádlo, jen jí dáváme maso bez kostí, aby nebyly žádné zbytky," uvedl Vaňáč.

Jména mláďat by měla začínat na písmeno A, vzhledem k tomu, že je to pro Kivu první vrh. Zahrada zatím plánuje, že jedno jméno vyberou návštěvníci zoo, druhé pak zvolí kmotr či kmotra, zatím se ještě neví, kdo to bude.

Kivu se narodila v říjnu 2012 v Lisabonu, do Brna se přesunula z Ústí nad Labem. Otec Lolek je starý 2,5 roku a do Brna jej přivezli z Gdaňsku. Lidé mohli lvy v Brně po 14 letech vidět poprvé v srpnu, kdy se otevřela expozice na 5000 metrech čtverečních v sousedství Africké vesnice.

Lvi konžští obývají jihozápad Afriky, kde se přizpůsobili extrémním podmínkám pouští Kalahari a Namib. Poslední brněnský lev před jejich příchodem, samec Bali, byl převezen do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii v roce 2003. Důvodem byly tehdy nevyhovující podmínky pro chov těchto šelem. Brněnská zoo chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962 až 1972 odchovala 11 lvíčat.