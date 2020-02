Indie provozuje lázně pro slony chované v zajetí

V indickém státě Tamilnád zřídili ozdravný tábor po slony chované v zajetí. Několik týdnů v roce se ocitají na prostorném zalesněném pozemku a dostává se jim veškeré péče včetně koupelí dvakrát denně a potravy v podobě směsi semínek, ovoce, zeleniny a vitaminů. Jak píše server BBC, Indie tato ozdravná sloní zařízení otevřela kvůli kritice za týrání slonů v zajetí. Ochránci zvířat ale moc spokojení nejsou ani s ozdravovnami.

V divoké přírodě žije v Indii kolem 27 tisíc slonů a 2500 jich je v zajetí ve státech Ásám, Kérala, Rádžasthán a Tamilnád. Většinou plní své povinnosti u chrámů.

Patří k nim i šestnáctiletá slonice Akíla, která umí pózovat pro fotografování, nést vodu k rituálům a vést procesí procházející městem. Vždy v prosinci dostane až do konce ledna volno a může odjet do ozdravovny nabrat nové síly. Když pro ni přijede nákladní auto, nemusí jí chovatel ani ukázat, aby nastoupila.

Provoz sloních lázní, které byly otevřeny loni, stojí v přepočtu 4,6 milionu korun. Zastánci tvrdí, že jsou to dobře utracené peníze a že pobyt je opravdu léčebný. Sloni jsou společenští, v přírodě žijí ve smečkách až 35 zvířat, zatímco v chrámech jsou osamocení. Tady mají možnost spatřit znovu své druhy. Nablízku jsou veterináři, kteří pečují nejen o zvířata, ale poskytují také chovatelům informace o tom, jaká strava a fyzická aktivita jsou pro slony nejlepší. Akíla si tady našla přítelkyni z jiného chrámu.

Život v řetězech

Kritici ale spokojení nejsou. Ozdravovny vznikly kvůli protestům, které před 17 lety zahájili ochránci práv zvířat. Podle nich sloni v zajetí hladoví a jsou týráni. Ozdravovna je obehnána ohradou s elektrickým drátem. I když se tu o slony dobře starají, většinu času jsou stále připoutáni řetězy a nemohou se přiblížit zcela na dosah ostatním zvířatům. Šestitýdenní pobyt jednou za rok není náhradou za volný život ani oddych od stresu života u chrámů.

"Sloni patří do džungle, ne do chrámů. Ten šestitýdenní pobyt je jako propustit doživotního odsouzence na podmínku. I v těch táborech jsou zvířata často v nehygienických podmínkách a připoutána. Když už je třeba dostát tradici, pak by sloni měli být v táborech většinu roku a do chrámů odvedeni jenom v době svátků," řekl ochránce přírody z Bombaje Suniš Subrahmanjan.

Své výhrady mají i lidé, kteří bydlí v blízkosti tábora. Vzhledem k požadavkům chrámů jsou v osazenstvu tábora výhradně slonice. Jejich pach je velkým lákadlem pro divoké slony, kteří se k místu stahují a přitom ničí úrodu vesničanů. Zemědělci z 23 okolních vesnic požádali soud, aby nechal tábor přeložit jinam. Soudci ale žádost zamítli a místo toho se dotazovali, co dělají lidská obydlí v místě, jež slouží slonům jako průchod. "Jednou bude tento soud rozhodovat o zákazu praxe chování slonů v chrámech," uvedly soudní zdroje.