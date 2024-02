Jak posílit v zimě imunitu mazlíčků?

V zimě je důležité dbát nejen o své zdraví, ale také o imunitu našich mazlíčků. Přinášíme vám 5 osvědčených tipů, jak na to.

1. Eliminujte stres

Je všeobecně známo, že stres má vliv na naši imunitu, což je stejné u našich domácích mazlíčků. Proto se jim snažte vytvořit vždy příjemné prostředí plné péče a lásky. Komunikujte s ním a hrajte si, aby věděl, že je pro vás důležitým členem rodiny.

2. Dbejte na pravidelnou veterinární péči

Imunitu je nutné budovat dlouhodobě a k tomu přispívá zejména u psů nejen pravidelný pohyb, ale i pravidelné kontroly a očkování. První očkování se u štěňat provádí ve věku šesti týdnů a pro dosažení plné imunity jeho organismu je nutné přeočkování, které se obvykle provede za tři týdny a následně v pravidelných ročních či půlročních intervalech. Navíc zimní počasí může zvýšit riziko některých zdravotních problémů, jako jsou artritida, nachlazení, záněty i suchá kůže. Nepodceňujte tedy ani první signály nemocí a vydejte se případně včas k veterináři.

3. Pozor na obezitu

Obezita se může týkat i vašich čtyřnohých kamarádů. Abyste jí předešli a mazlíček byl ve skvělé kondici, nenechte jej lenošit celou zimu. I v zimě je důležité, aby psi měli dostatek pohybu. V extrémně nízkých teplotách jsou pro ně vhodnější ovšem kratší a častější procházky než dlouhé vycházky, při kterých by jim mohly mrznout tlapky a nastydli by. Pokud máte trochu prostoru, pomozte jim s aktivitou, hraním a dováděním uvnitř domu. "Dostatek pohybu je základ pro to, abyste úspěšně předcházeli nadváze u domácích mazlíčků, nicméně alfou a omegou je krmivo a samotná krmná dávka. Vybírejte proto vhodné krmivo podle věku zvířete, fyzické kondice, ale i aktuální fyzické aktivity. Pes, který je starší a má minimum aktivity, by měl mít odlehčenější stravu v podobě krmiva Marp Holistic Fit & Slim s bílou rybou, kdežto štěně nebo zdravý pes ve středním věku Marp Holistic Lamb," sdělil Martin Pučálka, odborník na krmivo ze společnosti Krmiva Pučálka. V zimě, pokud pes je v bytě a má nižší pohyb, můžete krmnou dávku o něco snížit, na druhou stranu pes žijící venku by měl mít vyšší krmnou dávku.

4. Přidejte výživové doplňky

Imunitu je dobré podpořit včas a předem než v průběhu propuknuté nemoci. A stejně tak, jako se na zimní období připravujete zvýšeným přísunem vitaminů, je dobré je dopřát i vašim mazlíčkům. "V zimě do krmné dávky přidávejte lososový olej nebo olej z tresčích jater či černého kmínu. Vhodný je také vitamin C v sypké podobě, kelpa, která je bohatým zdrojem jodu, jenž podporuje funkci štítné žlázy, a pivovarské kvasnice, které zase pomáhají vytvářet a udržovat střevní mikroflóru," poradil Pučálka, jenž apeluje na majitele psů, aby nepodcenili ani jejich hydrataci. Proto se zaměřte i v zimě na dostatečný přísun čerstvé vody nebo doplňte tekutiny vývary pro psy.

5. Oblečte je

Abyste venku v zimě nenastydli, určitě se pořádně obléknete. A přesně takovou ochranu ocení také někteří psi, jako jsou hlavně štěňata, krátkosrstá plemena, ale i starší pejsci. Pokud ručička teploměru ukazuje kolem nuly či pod nulou, nebojte se psovi nasadit prošívanou vestu, pletený svetr či kabátek. Nejde totiž jen o módní výstřelek, ale doplněk, který psy zahřeje a pomůže je udržet v teple. Díky tomu tak můžete předejít nachlazení a následné návštěvě u veterináře.