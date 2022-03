Jaro je tady. Chraňte své mazlíčky včas

Jaro s sebou nese velká očekávání: teplo, delší dny, svěží barvy a mnohem víc venkovních radostí pro nás i pro naše čtyřnohé přátele. Z povinných procházek a účelového venčení se zase stává požitek. Kromě slunečních paprsků se ale o slovo hlásí i po zimě vyhladovělá klíšťata, která lačně vítají živočišný pohyb v jejich rajonu a v naší přírodě jich žije 10 druhů. Naštěstí existuje jednoduchá a snadná pomoc, jak klíšťata, ale i blechy a všenky odradit.

Nepříjemné překvapení

Našim čtyřnohým kamarádům se snažíme dávat jen to nejlepší a většina z nás je považuje za členy rodiny. Nikdo z nás si nechce z procházky přinést domů překvapení v podobě protivných vetřelců. Takové blechy umějí znepříjemnit život úplně všem členům domácnosti, nejen zvířatům. Jsou noční můrou všech chovatelů. Zablešené zvíře opravdu trpí a dostat blechy z pelíšků či boudiček mazlíčků je dost náročný úkol. Je proto mnohem lepší, když se jim budou raději vyhýbat.

Hrozba jménem borelióza

Toto závažné onemocnění nervové soustavy je v našich zeměpisných šířkách čím dál rozšířenější. Přenášejí ho zejména infikovaná klíšťata, ale také komáři, ovádi, muchničky a další hmyz. Nakazit se jím může nejen člověk, ale i pes nebo kočka. Na zvířatech se však začátky onemocnění rozpoznávají jen velmi obtížně, a tak pro ně představuje opravdu vážné ohrožení. Jak tedy zabránit psím i kočičím nepřátelům, aby je trápili?

Základem je prevence

Ochrana před klíšťaty, blechami, všenkami a jinými zvířecími parazity je předpokladem ke spokojenému a zdravému životu nejen pro čtyřnohé kamarády. Také jejich majitelé ocení vycházky do přírody bez zbytečného stresu a pohodlí čistého domova. Lze toho snadno docílit třeba použitím prostředků proti parazitům. Chovatelé si dnes mohou vybrat z různých variant od speciálních obojků přes tablety či spreje až po pipety obsahující účinný roztok.

Mezi nejoblíbenější patří právě zmíněné pipety. Jsou snadno dostupné a účinek bývá velmi spolehlivý. K takovým se řadí například přípravky Fypryst/Fypryst Combo pro kočky i psy. Účinnost tohoto preparátu proti klíšťatům přetrvává až 4 týdny a proti napadení blechami 8 týdnů. Obávat se tak nemusíte případné klíšťové encefalitidy, lymeské boreliózy, anaplazmózy, babeziózy a jiných nepříjemných chorob. Zakoupit jej lze v ordinaci veterinárního lékaře, v lékárnách nebo v obchodech s chovatelskými potřebami. Aplikace na jedno místo na kůži mezi lopatky vašeho chlupáče zabere pár vteřin.

Pokud ale řešíte už zablešený kožíšek, nezapomeňte, že viditelné blechy jsou pouze 5 % bleší populace. Zbylých 95 % je ve formě vajíček, larev a nymf v okolí zvířete, roztroušených po celém prostoru obývaném zvířetem a ve všech místech, kde se kočky a psi zdržují (koberec, pelíšky, postele, pohovky, oblečení apod.), které je třeba vysát, vyprat a vydezinfikovat.

Nejlepší přítel člověka

Zvířecí láska a oddanost nezná hranic, proto by péče o miláčky na čtyřech tlapkách měla být samozřejmostí a na jejich zdraví i pohodlí by mělo záležet každému majiteli. Základem spokojeného života mazlíčků je naše pozornost, kvalitní a vyvážená strava, dostatek pohybu a ochrana před parazity i dotěrným hmyzem. Oni se nám za to pak odvděčí dlouhými roky zdravého a aktivního života a svou milou společností