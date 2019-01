Jediná kožešinová farma končí kvůli zákazu chovu zvířat pro kožešiny

Jediná kožešinová farma v Pardubickém kraji ve Vítějevsi na Svitavsku svou činnost končí. Musí se podřídit zákazu chovu zvířat pro kožešiny, který schválili poslanci v roce 2017 z etických důvodů a kvůli tomu, že intenzivní chov neodpovídá přirozeným potřebám divokých zvířat. Řekl to ředitel Krajské veterinární správy v Pardubicích Josef Boháč. Majitelé farmy si stěžují, že kompenzace, kterou jim slíbil stát, bude velmi nízká. Povinné uzavření farmy přirovnávají ke znárodnění.

"Už nám poslali oficiální oznámení, že ukončují činnost k 31. lednu, přesně podle zákona," uvedl Boháč.

Kožešinovou farmu ve Vítějevsi provozují několik desítek let manželé František a Marie Ducháčkovi. Před časem ji předali dceři, protože jsou oba již léta v důchodu. Bývalí majitelé s dopady zákona nejsou spokojeni. "Načisto nás znárodnili, dopadli jsme jak žebráci. Budovali jsme to 30 let a teď jsme úplně bez prostředků," řekl František Ducháček.

Podle něj bude státní kompenzace činit zhruba 180 tisíc korun, i když měla dosáhnout až ročního čistého zisku vypočítaného z průměru posledních pěti let. Ducháček tvrdí, že ochránci zvířat chov trvale narušovali a snažili se zvířata osvobodit.

Hodnotu farmy odhaduje Ducháček na 15 milionů korun, náklady na její likvidaci téměř na milion korun. Před dvěma lety vyčíslil hodnotu majetku na čtyři miliony korun. Do zařízení ještě předtím, v roce 2014, značně investovali, museli zvětšit klece a upravit podmínky kvůli požadavkům Evropské unie, uvedl.

Chov ve Vítějevsi byl v minulosti terčem kritiky ochránců zvířat. Sdružení Svoboda zvířat v roce 2004 upozornilo na farmu protestní akcí. Účastníci nejprve obléhali farmu a pak i dům Ducháčkových. Demonstrace vyvrcholila prudkou výměnou názorů mezi oběma stranami, obešla se však bez násilností. V roce 2005 z farmy někdo vypustil do volné přírody přes tisíc lišek a norků, majitelé odhadli škodu na 750 tisíc korun. Veterináři k chovu ve Vítějevsi připomínky neměli, porušení podmínek chovu nezjistili.

Kožešinová farma chovala asi 3000 norků a 500 až 600 lišek, což ji řadilo k největším v zemi. "Už je všechno prázdné, zvířata jsme museli všechna zkožkovat," uvedl Ducháček.

Podle něj v roce 2014 museli chovatelé kvůli požadavkům Evropské unie za několik milionů korun zvětšit klece a upravit chov. Dotace na farmu nikdy neměli.