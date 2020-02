Jihlavská zoo rozšířila chov o prasata visajanská

Osmiletý pejsek Ťapka se cítí osamělý. Panu Ťapkovi zemřel páníček, a tak zůstal sám a bez domova. Ze začátku je sice trochu bázlivý, ale jinak je to veselý... více

Barrandov pomáhá

Foxi bude skvělou kamarádkou pro ženu

Bázlivá Foxi by uvítala v nové rodině psího kamaráda. Dvouletá fenka by se hodila spíše pro ženu, která má domek se zahradou. Je to mazel, který bude vděčný za... více