Levhartům sněžným se v jihlavské zoo daří. Nově mají Nixe

Jihlavské zoologické zahradě se daří odchov irbisů neboli levhartů sněžných. Včetně letošních trojčat jich za necelá dvě desetiletí odchovala 22. Skoro čtyřměsíční mláďata levhartů sněžných patřila mezi hvězdy nedělní akce zaměřené na kočkovité šelmy, kterou zoo připravila pro návštěvníky jako rozloučení s prázdninami. Jeden z mladých irbisů dostal při odpoledním symbolickém křtu jméno Nix (latinsky sníh).

Tři mláďata irbisů se v Jihlavě narodila 6. května jedenáctileté samici Adě. Malou samici si zoo chce nechat a dva mladé samečky, až budou starší, pošle do světa. Podle ředitele zoo Jana Vašáka je ale potřeba, aby mláďata zůstala u matky alespoň rok. "A spíš je necháváme rok a půl. I když už to jsou docela draci a tu mámu už i trochu mordují," řekl.

Jeden z mladých irbisů by se mohl dostat až do Indonésie, odkud by chtěli jihlavští chovatelé samce tygra sumaterského. Tygři patří v Indonésii mezi zvlášť ceněná zvířata a pokud má takové zvíře odejít, má tam za něj přijít jiné zvíře adekvátní hodnoty, řekl Vašák. U irbisů musí zoo zároveň postupovat v součinnosti s koordinátorkou chovu tohoto zvířecího druhu.

V Jihlavě žijí levharti sněžní od roku 1994, s odchovem mláďat zoo začala o pět let později. Narodilo se 23 mláďat, nepřežilo pouze jedno. Takovým výsledkem chovu se u irbisů může pochlubit málokdo. "V Čechách jsme jedineční a aktuálně se v tomhle řadíme mezi špičkové chovatele světové," řekl Vašák. Kromě chovatelské péče to je podle něj u irbisů trochu i o štěstí. "Kdy v tom místě, kde jsou, jim to zjevně vyhovuje," uvedl.

Jihlavská zoologická zahrada se stará přibližně o 250 druhů zvířat. Je nejvyhledávanějším výletním cílem Vysočiny. Jejími branami v posledních dvou letech prošlo přes 300 tisíc lidí ročně.