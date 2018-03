Liberecká zoo sloninec rekonstruovat nebude, chce zcela nový

Liberecká zoo nebude rekonstruovat zastaralý pavilon slonů. Práce měly začít letos. Místo toho začne zahrada chystat projekt na výstavbu zcela nového slonince, řekl ředitel zahrady David Nejedlo. Zatím není jasné, kdy se začne stavět, nebude to ale dřív než za tři až čtyři roky.



Od opravy se podle ředitele rozhodli ustoupit i na základě doporučení odborníků, kteří mají s projektováním staveb pro slony zkušenosti z jiných zoo. "Dospěli jsme k závěru, že pokud bychom chtěli v rámci rekonstrukce opravdu něco udělat s technickým stavem budovy, zlepšili podmínky pro slony, tak rekonstrukce by se vyšvihla na takovou sumu, kdy už není ekonomické investovat do něčeho, co stejně bude morálně zastaralé," vysvětlil Nejedlo.

Podle odhadů by rekonstrukce stála 35 až 40 milionů korun, do budoucna by přesto neumožnila plnohodnotný chov slonů. Navíc by podle ředitele byla na úkor komfortu návštěvníků. "Ti by mohli slony pozorovat pouze z omezeného a zúženého prostoru uvnitř budovy," dodal.

Výstavba nového slonince si vyžádá řádově stovky milionů korun. Studii chce zoo zadat ještě na jaře. V plánu je sloninec rozšířit, proto se studie bude zabývat rozvojem celé horní části areálu zoo. "Bude zahrnovat i pavilon žiraf, hospodářský pavilon, výstavbu nové expozice Africká planina. Počítá i s vybudováním nové přístupové a návštěvnické cesty a vzdělávacího centra pro návštěvníky," upřesnil ředitel.

Slony chová liberecká zoo od roku 1958. V současné době má dvě slonice indické, pětapadesátiletou Rání a čtyřiatřicetiletou Balu. Ukázky cvičení slonů se řadí k největším atrakcím zahrady. Sloní pavilon z roku 1972 je po technické stránce ve špatném stavu a nesplňuje téměř žádná tepelně izolační kritéria. Zastaralý je i chovatelsky, a do budoucna tak hrozí, že by Liberec o tato populární zvířata přišel. Většina evropských zahrad totiž od takzvaného kontaktního chovu ustoupila a liberecký sloninec v současném stavu bezkontaktní chov neumožňuje.

"Naše starší sloní samice se dožila v péči ošetřovatelů vysokého věku a v případě, že by uhynula, bylo by téměř nemožné sehnat bez plánovaných stavebních úprav do současného pavilonu nové slony," uvedl zoolog Luboš Melichar.

Právě vysoké stáří Rání, která je v Liberci od útlého věku, bylo dalším důvodem, proč zoo od rekonstrukce ustoupila. Po dobu prací by musela být umístěna v jiné zoo. Zvláštní přístup a nadstandardní péči potřebuje také Balu, jež se dostala do Liberce z jedné německé zoo, kde ji po příchodu nového samce museli od stáda oddělit. Další samice byly vůči ní agresivní.

"Vztah mezi našimi ošetřovateli a slonicemi je unikátní. A i vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu zvířat by mohl být transport do jiné zoologické zahrady po dobu rekonstrukce pro obě fatální," dodal Melichar.