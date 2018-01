Lidé zavrhují černé kočky, kazí jim selfíčka

Angličané se v poslední době začali "vyhýbat" černým kočkám. Nemůžou za to však pověry nebo dávné spojení s čarodějnicemi... Podle majitelky útulku v Bristolu je největším problémem to, že tmavé kočky nevypadají dobře na fotkách - především na selfie.



Sedmašedesátiletá Christine Baykaová vede kočičí útulek The Moggery Center v anglickém Bristolu už jednadvacet let. Nynější situace je podle ní nejhorší v jeho dlouholeté historii. V současné době je útulek domovem 40 koček - a všechny mají černou srst. "Situace je teď horší, protože černé kočky se špatně fotografují a nejsou moc dobře vidět na selfie fotkách. V dnešní době chtějí všichni fotit selfíčka a dávat je na Facebook. Je to velmi narcistické používání sociálních sítí," řekla Baykaová.

Vždy, když přijde do jejího centra zájemce o adopci, Baykaová se zeptá, zda je jim jedno, jakou bude mít kočka barvu... odpověď je vždy stejná "Ano, ale nechceme černou." Podle ní jde o problém současné doby, nic takového se před dvaceti lety nedělo. Černé kočky jsou na tom podle ní nejhůře od doby, kdy se věřilo, že jsou spojenci čarodějnic anebo že přináší smůlu.

To, že černé nebo černobílé kočky skutečně častěji končí v útulku, potvrdila i Jane Tysonová z Královské společnosti pro prevenci krutého zacházení se zvířaty (RSPCA). Průzkum společnosti z roku 2014 ukazuje, že 70% koček, které jsou v útulku, jsou černé nebo černobílé. Zrzavé a mourovaté kočky jsou díky svým výrazným znakům pro některé lidi mnohem atraktivnější. RSPCA prosí veřejnost, aby se při výběru zvířete nedívalo jen na vzhled. "Černé kočky vám nepřinesou štěstí ani smůlu, ale potřebují skutečný domov. Pokud do jejich života vnesete nějaké kouzlo, jistě vám to oplatí láskou," řekla Tysonová. Na problém černých koček upozornilo i několik jiných útulků a záchranných center na jihu Anglie.

"Vždy máme největší problém udat černé kočky," řekla Amy Buckleová ze střediska Animal Chance Center v Kentu, které v současné době pečuje o dvanáct koček, z nichž je pět černých. "Nevím, jestli je to tím, že si lidé myslí, že na fotkách nevypadají hezky - ale mohlo by to tím být. Je to opravdu škoda," dodala. "Lidé v dnešní době stále něco fotí a snímky vkládají na Facebook a Instagram, proto chtějí mít téměř modelové zvíře, kterým se mohou pochlubit na sociálních sítích. Z nějakého důvodu ignorují černé kočky. Zdá se, že je lidé považují za příliš nudné. Je to opravdu, opravdu smutné."

Mezi dubnem a zářím je období, kdy se rodí koťata. Paní Baykaová radí svým zákazníkům a posledním hrdým majitelům černých koček v okolí, aby dali zvířata včas kastrovat - nejlépe během února - a zabránili tak narození dalších nežádoucích černých koček.