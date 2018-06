Muž zabil tisícovku koček. Maso prodával kuchařům

Ke třem letům vězení byl v Keni odsouzen muž, který se přiznal, že zabil více než tisíc koček a jejich maso prodával kuchařům. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Muž zabíjel kočky od roku 2012.

Když muž středního věku jednu kočku na poli u města Nakuru západně od Nairobi stahoval z kůže, zaútočili na něj místní obyvatelé. Musela ho proto zachránit policie, která ho také zatkla.

Muž se přiznal, že zabil více než tisíc koček a prodával jejich maso na samosy, což jsou taštičky plněné masem či zeleninou a často se prodávají na trzích. Zákazníci neměli ani tušení, že jde o kočičí maso.

Zabíjení koček je v Keni nelegální a zákon zdůrazňuje, že by lidé maso tohoto zvířete konzumovat neměli.

Naopak v částech západní Afriky je kočičí maso oblíbenou pochoutkou. Kočky se rovněž přidávají pro ozvláštnění některých čínských či korejských jídel, nebo se v částech těchto asijských zemí jí maso samotné.

