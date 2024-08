Na ostravský útulek pro psy lze nově přispět i přes QR kód

Zájemci, kteří chtějí podpořit fungování městského útulku pro psy v Ostravě, mohou nově přispět do veřejné sbírky i prostřednictvím přímé platby přes QR kód. Město tak chce co nejvíce usnadnit práci podporovatelům útulku. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Finančně mohou lidé útulek podporovat od roku 2017. V posledních letech ročně přispějí zhruba 150.000 až 250.000 korun. "Možnost využití QR kódu k okamžité pomoci je velmi zásadní změnou, protože umožňuje přispět psům rychle a jednoduše po pár krocích s mobilem v ruce," uvedl Boháč. Kromě finanční podpory útulek uvítá i věcné dary jako krmivo nebo pamlsky.

Ostravský útulek funguje 26 let. Za tu dobu se podařilo najít nový domov pro téměř 11.500 psů. Náklady na jeho roční provoz jsou zhruba do deseti milionů korun. Zaměstnává 18 lidí, kteří se věnují i odchytu psů. Město by v budoucnu chtělo útulek nechat nově oplotit, což by mělo stát zhruba pět milionů korun a také modernizovat jeho provozní část s kotci, kterých je v útulku 117. Na své opatrovníky aktuálně čeká v útulku 49 psů.

"V posledních letech bývá pro nás nejhorší období před prázdninami a potom po prázdninách. Situace se hodně změnila, kdysi si lidé pořizovali psy na Vánoce, tenhle trend ale dávno neplatí. Během prázdnin asi mají děti hodně volna, mají čas si se psy hrát a mazlit se a myslí si, že to zvládnou, ale pak zjistí, že mají spoustu povinností, kroužků, školu a rodina zjistí, že psa nezvládne," řekla vedoucí útulku Martina Přikrylová. Do útulku se většinou dostávají kříženci.

Kromě finančních a materiálních darů mohou zájemci útulku pomoci i při venčení psů, které je možné v úterky a soboty od 13:30 do 16:00. Útulek v minulosti provozovala Městská policie Ostrava, v roce 2015 přešel pod odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu.