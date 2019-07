Nebojte se pořízení kotěte. Čím začít?

Přinesli jste si domů malé koťátko nebo o pořízení nového mazlíčka teprve uvažujete a nejste si jistí, co vše starost o něj vyžaduje? Není to tak náročné, jak se zdá, ale péči nepodceňujte. Obzvlášť u koťat. Kočka vám pozornost vrátí jako dlouholetý parťák. Pokud budete dbát na její zdraví a psychickou pohodu, bez problému tu s vámi bude i 15 let.

Před přivítáním nového člena rodiny připravte základní nezbytnosti. Začít můžete toaletou. V nabídce je spousta typů různých velikostí, tvarů či krytů. V záchodku by se kočka měla pohodlně otočit a mít možnost hrabat. Nevyplatí se kupovat malou toaletu pro koťátko, kterou pravděpodobně budete brzy měnit, až kočka vyroste. Pokud rovnou pořídíte větší, ujistěte se, že je kotě schopné přelézt přes vyšší okraje. Z estetického důvodu je vhodné pořídit kryté toalety. Méně zapáchají a při hrabání nelétá stelivo všude kolem. Záchod umístěte na klidné místo, ke kterému bude mít kočka neustále přístup. Nedávejte jej blízko misek s jídlem. Kočky jsou čistotné a potřebu v blízkosti své potravy nejspíš odmítnou vykonávat.

Misky budete potřebovat minimálně dvě: na vodu a na jídlo. Pokud budete suchou potravu doplňovat konzervami, pořiďte na každý typ žrádla různé misky. I kočky jsou náchylné k obezitě, proto podle toho uzpůsobte krmení. "Suché granule mohou být pro vaši šelmu k dispozici po celý den. Kočka si jde k misce v průměru 15-25x za den. Suchá strava by měla být doplněna šťavnatým krmivem - kvalitními kapsičkami nebo konzervami. Při výběru vždy dbejte na složení krmiva. Kočkám do jednoho roku pořiďte speciální krmivo pro koťata. Doporučuji zaměřit se na ta s přívlastkem prémiová či superprémiová. Například superprémiové granule StarVita obsahují veškeré potřebné vitaminy a živiny a jsou vhodné pro koťata všech plemen. Výhodou je, že u stejné značky můžete zůstat do dospělosti kočky," vysvětluje produktová specialistka Mountfieldu Blanka Krestová.

Kromě potravy a toalety budete pro koťátko pořizovat také škrabadlo. Z mnoha druhů na trhu vyberte nejlépe takové, které je spojeno s odpočívadlem. Škrabadlo je důležité nejen k broušení drápků, ale i ke značkování teritoria. Navíc si jeho pořízením ochráníte nábytek. A nezapomeňte na hračky.

O koťátko se pravidelně starejte. Dbejte na jeho hygienu, vyčesávejte mu srst a nepodceňujte ani preventivní návštěvy veterináře. Kočka vám svou vděčnost dá najevo a vy v těžších chvílích oceníte přítomnost huňatého mazlíčka.